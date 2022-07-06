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Yaşam
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Hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

2022-07-06 16:30:25
Hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

Hatay'da bulunan ve hayvansever tarafından bakımı yapılan 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı.

#1
Foto - Belen ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce vatandaşlar tarafından 4 yavru kirpi bulundu. Yavruların bakımını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesinin kontrol ve takibinde Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi Nurseli İnan yapmak istedi. Kirpilere evinde bakan İnan, onları özel olarak hazırladığı mama, sebze ve meyvelerle besledi.

Belen ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce vatandaşlar tarafından 4 yavru kirpi bulundu. Yavruların bakımını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesinin kontrol ve takibinde Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi Nurseli İnan yapmak istedi. Kirpilere evinde bakan İnan, onları özel olarak hazırladığı mama, sebze ve meyvelerle besledi.

#2
Foto - Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, belli bir olgunluğa ulaşan kirpileri, İnan'ın evinden alarak doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, belli bir olgunluğa ulaşan kirpileri, İnan'ın evinden alarak doğaya saldı.

#3
Foto - İnan, AA muhabirine, yavruları ilk başlarda süt, yumurta ve kremadan oluşan mama hazırlayarak şırıngayla beslediğini anlatarak, daha sonra onlara sebze ve meyve verdiğini belirtti.

İnan, AA muhabirine, yavruları ilk başlarda süt, yumurta ve kremadan oluşan mama hazırlayarak şırıngayla beslediğini anlatarak, daha sonra onlara sebze ve meyve verdiğini belirtti.

#4
Foto - Nurseli İnan, yaklaşık 400 gram ağırlığa ulaşan kirpilerin yeniden doğal yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Nurseli İnan, yaklaşık 400 gram ağırlığa ulaşan kirpilerin yeniden doğal yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

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