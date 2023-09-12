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Hayvan otlatırken buldu! Kimse bu taşın ne olduğunu anlayamadı

2023-09-12 11:06:32
Hayvan otlatırken buldu! Kimse bu taşın ne olduğunu anlayamadı

Yozgat'ta Bekir Başar isimli bir vatandaş hayvan otlatırken ilginç taş buldu.

#1
Foto - Hayvan otlatırken buldu! Kimse bu taşın ne olduğunu anlayamadı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Bekir Başar, hayvan otlatırken bulduğu taşın göktaşı olabileceğini düşünerek yetkililer tarafından incelenmesini istiyor.

#2
Foto - Hayvan otlatırken buldu! Kimse bu taşın ne olduğunu anlayamadı

Sorgun ilçesine bağlı Araplı köyünde geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Bekir Başar, hayvanlarını otlattığı sırada bölgede rastlanılmayan farklı yapısı ve rengi olan bir taş buldu.

#3
Foto - Hayvan otlatırken buldu! Kimse bu taşın ne olduğunu anlayamadı

Taşın meteor olabileceğini düşünen Başar, taşı evine götürdü. Daha önce bu farklılıkta bir taş görmediğini söyleyen Başar, internet üzerinden taşı araştırmaya başladı. Üzerine mıknatısın da yapıştığı ve yaklaşık 2 kilo 600 gram ağırlığındaki taşı bulduğu için heyecanlı olan Başar, taşın yetkililerce incelenmesini istiyor.

#4
Foto - Hayvan otlatırken buldu! Kimse bu taşın ne olduğunu anlayamadı

Uzun yıllar hayvancılıkla uğraşan Başar yaptığı açıklamada, “Köyde hayvan otlatırken diğer taşlardan farklı bir taşın olduğunu gördüm. Taşı elime aldığımda bir hayli ağır olduğunu fark ettim. Eve getirdiğimde taşın mıknatısı tuttuğunu gördüm. Taşı elektronik teraziyle tarttığım zaman 2 kilo 600 gram çıktı. Bu taşın yetkililer tarafından incelenmesini istiyorum” dedi.

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