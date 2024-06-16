Haydi A Milli Takım tekrar destan yazalım! Geçmişten günümüze avrupa şampiyonaları karnemiz

Destan EURO 2008’de yazıldı 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım sağlayamayan A Milli Takım, EURO 2008’de adeta bir destan yazdı. Elemelerde C Grubu'nda Yunanistan, Norveç, Bosna Hersek, Macaristan, Malta ve Moldova ile eşleşen A Milli Futbol Takımı, Yunanistan’ın arkasında ikinci sırada grubu bitirerek Avusturya ve İsviçre'de ortak düzenlenen EURO 2008 finallerine gitti. A Grubu’nda Portekiz, Çekya ve İsviçre ile eşleşen Teknik Direktör Fatih Terim’in başında bulunduğu milliler, perdeyi Portekiz müsabakasıyla açtı. Cenevre’deki ilk maçta Pepe ve Meireles’in golleriyle rakibine 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı takım, ikinci karşılaşmada Basel’de İsviçre’nin karşısına çıktı. Maçın 32. dakikasında Hakan Yakın’ın golüyle ev sahibi 1-0 öne geçerken, milli takım 57. dakikada Semih Şentürk’le cevap verdi ve durumu 1-1’e getirdi. Dakikalar 90’u gösterdiğinde ise sahneye Arda Turan çıktı. Şiddetli yağmur altında oynanan, aynı zamanda turnuvanın en az pas yapılan ve en düşük pas yüzdesinin olduğu bir maçta ceza sahası dışından kaleyi bulan Arda, Türkiye’yi 2-1'lik skorla galibiyete taşıdı. 15 Haziran 2008 tarihinde ise A Milli Takım tarihindeki en unutulmaz maçlar arasında yerine alan Çekya mücadelesi Stade de Geneve Stadyumu’nda oynandı. Çekler, 34’te Koller ve 62’de Plasil’le skoru 2-0 yaptı. Türk futbolseverlerin umutlarının yavaş yavaş tükenmeye başladığı anlarda önce 75. dakikada Arda Turan farkı 1’e indiren golü kaydetti. Nihat Kahveci 88’de attığı golle skorda eşitliği sağladı. İsviçre maçında olduğu gibi yine 90. dakikada tekrar Nihat’ın ayağından gelen gol ile kırmızı-beyazlılar, bir geri dönüşe daha imza atarak 3-2 kazanmayı bildi. Türkiye, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu’nda 20 Haziran 2008’de yapılan çeyrek finalde Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sonuçlanan mücadelenin uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatlar, Klasnic 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk ile 1-1’i yakalayarak maçı penaltılara taşıdı. Penaltılarda ay-yıldızlı ekipte Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ağları sarsarken, Hırvatistan’da ise Modric, Petric ve Rakitic atışları kaçırdı. Böylelikle milliler, karşılaşmadan penaltılarla 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Türkiye’nin rakibi Almanya oldu. Maça hızlı başlayan kırmızı-beyazlı ekip, 23. dakikada Uğur Boral’ın golüyle 1-0 öne geçti. Almanlar, 26’da Schweinsteiger beraberliği yakalarken, 80. dakikada ise Klose ile tabelayı 2-1’e getirdi. Milli takım, bu gole 86. dakikada Semih Şentürk ile cevap verdi ve müsabakada tekrar beraberliği sağladı. Turnuvada son dakikalardaki geri dönüşleriyle öne çıkan Türkiye bu sefer son dakikada yediği golle organizasyona veda etti. Almanya’da Lahm, 90. dakikada golüyle takımını finale taşıdı.