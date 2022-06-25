Hayati öneme sahip! Rusya'da üretilip Türkiye'ye getirildi

Çelikten yapılmış koni biçiminde bir tank olan kor tutucunun gövde yüksekliği 6,14 metreyi, çapı 5,83 metreyi, ağırlığı ise 144 tonu buluyor. Acil bir durumda eriyik çekirdek parçalarını güvenilir bir şekilde hapseden kor tutucu, bu parçaların reaktör binasının dışına sızmasını engelliyor. Santralin çalışması sırasında içi özel bir dolgu malzemesi ile doldurulan kor tutucu, bu malzemeyle etkileşimden ortaya çıkan aktif bölümün eriyiğinin bir kısmının kaybolmasını sağlıyor. Bu işlemler, eriyiğin hapsolması ve soğuması için gerekli koşulları sağlıyor. Yüksek sismik direnç, hidrodinamik, darbeye dayanıklılık gibi maksimum güvenlik özelliklerine sahip kor tutucu, bu tür ekipmanların üretiminde uzmanlaşmış olan Rusya'daki Tyazhmash fabrikasında üretildi. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: