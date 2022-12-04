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Hayat-Aktüel
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Havza Mekanik Otoparkı'nda sona gelindi

2022-12-04 14:16:49
Havza Mekanik Otoparkı'nda sona gelindi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Havza ilçesinde başlatılan 5 katlı mekanik otopark inşaatının yüzde 93’ü tamamlandı.

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Foto - Havza Mekanik Otoparkı'nda sona gelindi

Samsun’da kaplıca turizminin merkezi olan Havza ilçesinde SBB tarafından 5 bin metrekarelik alana inşa edilen 5 katlı ve 340 araç kapasiteli mekanik otoparkında sona gelindi. Yüzde 93’ü tamamlandığı belirtilen otopark hizmete girdiğinde kent trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağı belirtildi.

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Foto - Havza Mekanik Otoparkı'nda sona gelindi

"MEKANİK PLATFORM OTOMATİK PARK EDECEK" SBB Başkanı Mustafa Demir, hazırlanan mekanik platformla araçların tamamen otomatik park edileceğini kaydetti.

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Foto - Havza Mekanik Otoparkı'nda sona gelindi

Demir, “Hem şehir merkezi hem de ilçelerimiz de otopark projeleri inşa ettik. Havza da onlardan biri. İnşallah kısa bir süre sonra otoparkımız tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecek. 340 araç kapasiteli olacak ve sıkışıklığı azaltarak rahat bir nefes aldıracak. 3 katı yerin altında olmak üzere 5 katlı bir otopark olacak ve tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücüler, araçları park etmek için yer aramayacak. Araç bir platform üzerinde tamamen otomatik olarak park ediliyor. Bu sayede kullanıcılar park yeri aramak zorunda kalmıyor. Ayrılırken de sürücü elindeki kartı okutarak aracını teslim alıyor. Bu yatırım Havzalılara verdiğimiz önemin ve kıymetin göstergesidir” dedi.

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