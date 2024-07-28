2024-07-28 08:45:44 Havuçta anti-kanser özelliği tespit edildi
Hitit Üniversitesi'nde yürütülen proje kapsamında havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki anti-kanser özellikleri belirlendi. Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilen melaninin özelliklerini araştırmaya yönelik çalışma başlattı. TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmayla fermantasyon yöntemi kullanılarak havuç kabuğundan elde edilen melaninin, akciğer hücreleri üzerindeki anti-kanser özellikleri ortaya konuldu. Dr. Öğr. Üyesi Müjdeci, çalışmada ulaşılan bulguların, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni ufuklar açma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.