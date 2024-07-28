Havuçta anti-kanser özelliği tespit edildi

Bu bulgular, gelecekteki kanser tedavi yöntemleri için umut vaat ediyor ve biyoteknoloji laboratuvarımızın üretim odaklı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Melaninin anti-kanser özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda bir renk maddesi olarak diğer potansiyel kullanım alanları arasında kozmetik ürünler, gıda katkı maddeleri ve biyomalzeme üretimi gibi farklı endüstriler bulunmaktadır. Bu çok yönlü bileşik, çeşitli sektörlerde inovatif çözümler sunma kapasitesine sahiptir” Hitit Üniversitesi olarak, bilimsel araştırmalarımızla çevreye ve toplum sağlığına katkı sunmayı ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçladıklarını anlatan Müjdeci, bu kapsamda, fermantasyon teknolojileri ve biyoteknoloji alanındaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.