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Sağlık
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Havuçta anti-kanser özelliği tespit edildi

2024-07-28 08:45:44
Havuçta anti-kanser özelliği tespit edildi

Hitit Üniversitesi'nde yürütülen proje kapsamında havuç kabuğundan elde edilen melanin bileşiğinin akciğer hücreleri üzerindeki anti-kanser özellikleri belirlendi. Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci, doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilebilen melaninin özelliklerini araştırmaya yönelik çalışma başlattı. TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan çalışmayla fermantasyon yöntemi kullanılarak havuç kabuğundan elde edilen melaninin, akciğer hücreleri üzerindeki anti-kanser özellikleri ortaya konuldu. Dr. Öğr. Üyesi Müjdeci, çalışmada ulaşılan bulguların, biyoteknoloji ve kanser tedavisi alanlarında yeni ufuklar açma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

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Foto - Havuçta anti-kanser özelliği tespit edildi

Çorum ve çevresinin gıda endüstrisi ve tarımsal atık anlamında yüksek potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Müjdeci, bu atıkların değerlendirilmesinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıdığının altını çizdi. Bu düşünceyle çalışmaya başladıklarını aktaran Müjdeci, “Denenen birçok atık arasında havuç kabuğundan fermantasyon yolu ile elde edilen melanin, bu atıkların değerli bir biyoteknolojik ürüne dönüştürülmesi açısından çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. Bu tür uygulamalar, döngüsel ekonomiye önemli katkılar sağlayarak atıkların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini teşvik etmektedir” dedi. Araştırmanın çöp kategorisinde bulunan organik atıkların yenilikçi yaklaşımlar ile değerli birer hammadde olarak kullanılabileceğini kaydeden Müjdeci, şunları söyledi: “Havuç kabuğundan elde ettiğimiz melanin, akciğer hücreleri üzerinde belirgin anti-kanser özellikler sergiledi.

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Foto - Havuçta anti-kanser özelliği tespit edildi

Bu bulgular, gelecekteki kanser tedavi yöntemleri için umut vaat ediyor ve biyoteknoloji laboratuvarımızın üretim odaklı çalışmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Melaninin anti-kanser özelliklerinin yanı sıra, aynı zamanda bir renk maddesi olarak diğer potansiyel kullanım alanları arasında kozmetik ürünler, gıda katkı maddeleri ve biyomalzeme üretimi gibi farklı endüstriler bulunmaktadır. Bu çok yönlü bileşik, çeşitli sektörlerde inovatif çözümler sunma kapasitesine sahiptir” Hitit Üniversitesi olarak, bilimsel araştırmalarımızla çevreye ve toplum sağlığına katkı sunmayı ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçladıklarını anlatan Müjdeci, bu kapsamda, fermantasyon teknolojileri ve biyoteknoloji alanındaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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