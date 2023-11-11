Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Geride bıraktıkları sezonda ekonomik durumları biraz daha az olanların geldiğini belirten Akyüz, “Turistlerin profilleri de değişti, ekonomik durumları düşük insanlar geldi, biraz daha az geldi diyebiliriz. 2022 yılında pandemiden kaynaklanan bir yığılma vardı ancak 2023 yılında biraz daha stabil bir şekilde devam etti ama yine de beklentilerimizi karşılar nitelikteydi. Şu anda dünyadaki konjonktüre baktığımız zaman özellikle Uzungöl, Ortadoğu turizmine yönelik daha çok hizmet verdiği için şu andaki dünyada Ortadoğu’daki savaşlar 2024 yılına ne getireceğini kestirmek çok zor. Ancak bir kırılma yaşayacağını bekliyoruz ve düşünüyoruz.