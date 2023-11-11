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Yaşam
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Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

2023-11-11 17:40:45
Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Yaz sezonunda on binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan Uzungöl, en sakin günlerini yaşıyor.

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Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, yaz sezonunda on binlerce kişiyi ağırlarken sonbahar mevsiminin girmesiyle birlikte en sakin günlerini yaşıyor.

#2
Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Bugünlerde çok az sayıdaki ziyaretçilerini ağırlayan Uzungöl, adeta sessizliğe bürünürken işletmelerin bir kısmı da kapalı durumda.

#3
Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Önceki yıllara oranla bu yıl müşteri profilinin değiştiğini belirten Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Uzungöl’de turizm yönünde faaliyet gösteren İdris Akyüz, sezonun iyi geçtiğini belirterek “2023 sezonu bir önceki yıla oranla kısmen biraz daha zayıf olmasına rağmen iyi geçti” dedi.

#4
Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Herhangi bir sorun yaşamadan sezonu geride bıraktıklarını kaydeden Akyüz, “2023 sezonu bir önceki yıla oranla kısmen biraz daha zayıf olmasına rağmen iyi geçti, beklentilerimize yakın bir sezonla bu sezonu kapattık. Herhangi bir sorun yaşamadan 2023 yılı sezonunu şu an kapatmış bulunmaktayız. Eksiklerimiz sıkıntılarımız bolca olmasına rağmen bu çerçevede turizm faaliyeti yürütmeye çalıştık” diye konuştu.

#5
Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Geride bıraktıkları sezonda ekonomik durumları biraz daha az olanların geldiğini belirten Akyüz, “Turistlerin profilleri de değişti, ekonomik durumları düşük insanlar geldi, biraz daha az geldi diyebiliriz. 2022 yılında pandemiden kaynaklanan bir yığılma vardı ancak 2023 yılında biraz daha stabil bir şekilde devam etti ama yine de beklentilerimizi karşılar nitelikteydi. Şu anda dünyadaki konjonktüre baktığımız zaman özellikle Uzungöl, Ortadoğu turizmine yönelik daha çok hizmet verdiği için şu andaki dünyada Ortadoğu’daki savaşlar 2024 yılına ne getireceğini kestirmek çok zor. Ancak bir kırılma yaşayacağını bekliyoruz ve düşünüyoruz.

#6
Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Önemli olan turizm profilini biraz daha değiştirmemiz gerekiyor biraz daha Batıya doğru, biraz daha yerli turizme yönelik turizm çeşitliliğini değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü Arapların dünyada geçmişten aldığımız derslerden şunu biliyoruz ki; gittikleri bölgeleri çok kolay değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla biz buradaki çeşitliliği artırmamız gerekiyor profili biraz daha değiştirmemiz gerekiyor. Onlara da hizmet etmemiz gerekiyor Batı ve yerli turistlere yönelik faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Akyüz, bugünlerde Uzugöl’ün sessizliğe bürünmesiyle ilgili ise “Bu aylarda biraz normal biraz da mevcut savaş ortamı etkiledi. Ortadoğu turistleri savaş durumunu etkiledi ancak normalde bu aylarda normal” diye konuştu.

#8
Foto - Havalar soğudu sessizliğe gömüldü

Ziyaretçilerden Mehmet Kutlu Ay, “Allah bize her şeyi vermiş tabiatın güzelliğini vermiş. Çevre çok güzel insanlar da çok iyi. Buraya 4 yıl önce gelmiştim şimdi çok yapı var eski hali daha güzeldi. Biz tabiatı seviyoruz 55 yıldır yurt dışında kaldım çok ülke gezdim 5 kıtayı gezdim ülkem kadar güzel bir yer yok” ifadelerini kullandı.

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