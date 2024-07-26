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Aktüel
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Havai fişek yangına neden oldu

2024-07-26 08:01:39
Havai fişek yangına neden oldu

Tokat'ta atılan havai fişeğin düştüğü otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

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Foto - Havai fişek yangına neden oldu

Yangın, 23.30 sıralarında Hac Dağı'nda başladı. İddiaya göre havaya fırlatılan havai fişek Hac Dağı eteğindeki otluk alana düşerek yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü.

#2
Foto - Havai fişek yangına neden oldu

Şehir merkezinden ateşi gören vatandaşlar durumu Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan söndürüldü.

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