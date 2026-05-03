Hava savunmanın yeni efendisi bangır bangır geliyor! ASELSAN KORKUT dünyanın koruyucusu oluyor
Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı ASELSAN, alçak irtifa hava savunma sistemi KORKUT’un ilk yurt dışı teslimatını gerçekleştirerek küresel pazarda büyük bir başarıya imza attı. İHA, helikopter ve seyir füzelerine karşı nokta atışı yapan sistemle birlikte, 35mm ATOM akıllı parçacıklı mühimmatın da çok sayıda ülkeye ihraç edildiği duyuruldu. KORKUT ve programlanabilir mühimmatı ATOM’un sağladığı bu entegre çözüm, Türkiye’yi hava savunma teknolojilerinde dünyanın en güvenilir tedarikçilerinden biri konumuna getirdi.