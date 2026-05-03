Hava savunmanın yeni efendisi bangır bangır geliyor! ASELSAN KORKUT dünyanın koruyucusu oluyor

Sistem, ağ merkezli harp yapısına uygun olarak diğer hava savunma unsurlarıyla entegre çalışabiliyor ve çok katmanlı hava savunma mimarisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. 35mm ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmat, ASELSAN tarafından özellikle alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilmiş akıllı bir mühimmat olarak öne çıkıyor. Mühimmat, klasik kinetik vuruş yerine havada infilak eden parçacık etkisi ile hedefi etkisiz hale getirmeye odaklanıyor. ATOM mühimmat, 35mm kalibre top sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Programlanabilir tapa yapısı sayesinde namludan çıkış anında hedefe göre ayarlanabiliyor. Mühimmat, hedefe yaklaşınca havada patlayarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu sayede küçük, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek İHA’lara karşı yüksek vuruş olasılığı sağlanıyor.