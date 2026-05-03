Hava savunmanın yeni efendisi bangır bangır geliyor! ASELSAN KORKUT dünyanın koruyucusu oluyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hava savunmanın yeni efendisi bangır bangır geliyor! ASELSAN KORKUT dünyanın koruyucusu oluyor

Türk savunma sanayiinin parlayan yıldızı ASELSAN, alçak irtifa hava savunma sistemi KORKUT’un ilk yurt dışı teslimatını gerçekleştirerek küresel pazarda büyük bir başarıya imza attı. İHA, helikopter ve seyir füzelerine karşı nokta atışı yapan sistemle birlikte, 35mm ATOM akıllı parçacıklı mühimmatın da çok sayıda ülkeye ihraç edildiği duyuruldu. KORKUT ve programlanabilir mühimmatı ATOM’un sağladığı bu entegre çözüm, Türkiye’yi hava savunma teknolojilerinde dünyanın en güvenilir tedarikçilerinden biri konumuna getirdi.

KORKUT Hava Savunma Top Sistemi, alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen özellikle İHA, helikopter ve seyir füzelerine karşı etkinliğiyle öne çıkan bir sistem olarak biliniyor. Gerçekleştirilen bu teslimat, KORKUT’un yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki rolünü değil, aynı zamanda uluslararası pazarda da rekabet gücünü ortaya koyması açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. ASELSAN’ın açıklamasında, KORKUT’un en kritik vurucu unsurlarından biri olan 35mm ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmat için de dikkat çekici veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 35mm ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmat teslimatının birden fazla ülkeye başarıyla gerçekleştirildiği aktarıldı. Ayrıca, artan talep doğrultusunda yeni ihracat sözleşmelerinin de imzalandığı bildirildi. Bu mühimmattan şu ana kadar onbinlerce adet üretildiği biliniyor. KORKUT sistemi ile ATOM mühimmatının birlikte ihracatı, Türkiye’nin savunma sanayiinde platform, mühimmat ve elektronik altyapı bütünlüğünü sağlayabilen sayılı ülkelerden biri haline geldiğini gösteriyor. Bu yaklaşım, kullanıcı ülkelere yalnızca bir silah sistemi değil, tam entegre ve operasyonel bir hava savunma kabiliyeti sunulmasını mümkün kılıyor.

KORKUT Hava Savunma Top Sistemi, ASELSAN tarafından alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilen mobil bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem; İHA, helikopter ve alçaktan uçan sabit kanatlı hedeflere karşı etkin çözüm sunuyor. KORKUT, 35mm kalibre çift namlulu top sistemi ile donatıldı. Yüksek atım hızı sayesinde kısa sürede yoğun ateş gücü oluşturarak hedef üzerinde baskı kurabiliyor. Sistem, ASELSAN tarafından üretilen 35mm ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmat kullanıyor. ATOM mühimmatı, hedefe yaklaşınca havada patlayarak yoğun parçacık bulutu oluşturuyor. Bu sayede küçük, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek hava hedeflerine karşı yüksek vuruş etkinliği sağlanıyor.

Sistemde elektro-optik sensörler, hedef takip sistemleri ve arama radarı bulunuyor. Radar ve farklı sensörlerle entegre çalışabiliyor. KORKUT, hedefleri otomatik olarak tespit ve takip edebiliyor. Gelişmiş atış kontrol sistemi sayesinde balistik hesaplamalar otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Sistem, yüksek hassasiyetle ve kısa reaksiyon süresiyle angajmana girebiliyor. Paletli platform üzerine entegre edilen KORKUT, hareketli birliklerle birlikte görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Hareket halindeyken dahi hedef tespiti ve angajman gerçekleştirebiliyor.

Sistem, ağ merkezli harp yapısına uygun olarak diğer hava savunma unsurlarıyla entegre çalışabiliyor ve çok katmanlı hava savunma mimarisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. 35mm ATOM Akıllı Parçacıklı Mühimmat, ASELSAN tarafından özellikle alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirilmiş akıllı bir mühimmat olarak öne çıkıyor. Mühimmat, klasik kinetik vuruş yerine havada infilak eden parçacık etkisi ile hedefi etkisiz hale getirmeye odaklanıyor. ATOM mühimmat, 35mm kalibre top sistemleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Programlanabilir tapa yapısı sayesinde namludan çıkış anında hedefe göre ayarlanabiliyor. Mühimmat, hedefe yaklaşınca havada patlayarak yoğun bir parçacık bulutu oluşturuyor. Bu sayede küçük, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek İHA’lara karşı yüksek vuruş olasılığı sağlanıyor.

Sistem, atış kontrol sistemiyle entegre çalışarak hedefin mesafesi, hızı ve yönüne göre patlama zamanını otomatik olarak hesaplıyor. Bu sayede mühimmatın etkinliği maksimum seviyeye çıkarılıyor. Fiziksel temas gerektirmeden hedefi parçacık etkisiyle etkisiz hale getirebilmesi sayesinde, sürü İHA ve düşük radar kesit alanına sahip hedeflere karşı yüksek etkinlik sunan modern bir çözüm olarak öne çıkıyor.

