Hava savunma ve radarları bozan katil savaş uçağı EA-18G Growler: Eli kolunu sallaya sallaya ülkeye sızdı
Hava savunma ve radarları bozan uçak Boeing EA-18G Growler, geçtiğimiz hafta katıldığı skandal operasyonun ardından yeniden gündem oldu.

ABD, geçtiğimiz hafta sonu Venezuela üzerinde düzenlediği operasyonlarda 150’den fazla savaş uçağı göndermişti. Bu uçaklar arasında öne çıkan Boeing EA-18G Growler, insanları değil elektronik sinyalleri hedef aldı.

Wall Street Journal'in haberine göre “Zappers” adıyla bilinen Deniz Kuvvetleri filosu tarafından kullanılan Growler, elektronik harp alanında uzman bir uçak. Bu alan, Soğuk Savaş sonrası uzun yıllar ihmal edilmişti; ancak Ukrayna savaşında kitlesel kullanımıyla yeniden önem kazandı. Growler’ın Venezuela’da hava savunmasını hızlıca etkisiz hale getirmede kritik rol oynadığı düşünülüyor. Elektronik savaş kapsamında iletişim, radar ve diğer sinyaller ya korunuyor ya da hedef alınıyor.

Growler, Boeing F/A-18F Super Hornet platformuna dayanıyor ve ABD hava gücünün elektronik harp bileşeninin bel kemiğini oluşturuyor. Royal United Services Institute (RUSI) think tank’ten elektronik harp uzmanı Thomas Withington, Growler’ın Venezuelalı radarları tespit edip karıştırdığını ve askeri iletişimleri benzer şekilde etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu, ABD F-22, F-35 ve F-18 savaş uçakları, B1 bombardıman uçakları ve insansız hava araçları ile Venezuela hava savunma ve iletişim sistemlerini bastırırken, özel kuvvetler ülke lideri Nicolas Maduro’yu ele geçirdi.

Analist Nick Cunningham’a göre, ABD’nin hava operasyonları daha basit bir düşman karşısında kolay başarı sağladı. Venezuela’nın hava savunması eski Sovyet ve Rus yapımı sistemlerle sınırlıydı. Örneğin, ülkede 12 adet S-300 füze savunma sistemi bulunuyordu. Çin yapımı radar sistemleri de daha eski modellerdi. Geçmişte İsrail Hava Kuvvetleri de benzer sistemleri İran’a karşı operasyonlarında kolayca etkisiz hale getirmişti.

Elektronik harp yeni bir kavram değil; İngiliz donanması yüzyılın başlarında radyo iletişimini engellemek ve dinlemek için çalışmalar yapıyordu. ABD için Afganistan ve Orta Doğu’daki çatışmalar daha az elektronik harp gerektirse de Ukrayna savaşı bu alanın ne kadar kritik olduğunu gösterdi.

Elektronik harp, savunma sanayisinin en karlı alanlarından biri haline geldi. Büyük ABD şirketleri satışlarını ayrı raporlamasa da, Avrupa’daki şirketler bu alanda en yüksek kar marjlarına sahip. Şirketler ayrıca, uçak veya gemilerin arkasına yerleştirilen sahte hedefler ve sinyal bozucular satıyor. Bu sistemler düşmanı yanıltarak asıl gemi veya uçak yerine sahte hedefi vurmasını sağlıyor.

Elektronik harp, lazer tabanlı iletişimle veya fiber optik kablolarla korunmaya çalışılsa da, yapay zeka yeni fırsatlar sunuyor. Ancak uzmanlar, ABD ve Avrupa’nın Çin’in gerisinde kalmış olabileceğinden endişeli. Growler’ın elektronik harp podlarındaki güncellemeler gecikmiş durumda. Eski ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, “Programdaki ilerleme acı verici şekilde yavaş” diyerek bu gecikmenin önemine dikkat çekti. Gazete Oksijen

