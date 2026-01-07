Hava savunma ve radarları bozan katil savaş uçağı EA-18G Growler: Eli kolunu sallaya sallaya ülkeye sızdı

Elektronik harp yeni bir kavram değil; İngiliz donanması yüzyılın başlarında radyo iletişimini engellemek ve dinlemek için çalışmalar yapıyordu. ABD için Afganistan ve Orta Doğu’daki çatışmalar daha az elektronik harp gerektirse de Ukrayna savaşı bu alanın ne kadar kritik olduğunu gösterdi.