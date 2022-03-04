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Hava şartları balık fiyatlarını yükseltti!

2022-03-04 12:09:01
Hava şartları balık fiyatlarını yükseltti!

Düzce'de olumsuz hava koşulları nedeniyle balık fiyatları yükseldi.

#1
Foto - Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, olumsuz hava şartları sebebiyle denize açılamıyor.

#2
Foto - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hava şartlarına bağlı olarak balık fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

#3
Foto - Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını, bunun sonucunda fiyatlarda artış yaşandığını dile getiren Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini kaydetti.

Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçıların denize açılamadığını, bunun sonucunda fiyatlarda artış yaşandığını dile getiren Karakaş, hamsinin olmamasının diğer balık fiyatlarını da etkilediğini, havaların düzelmesi halinde fiyatların normal seviyeye ineceğini kaydetti.

#4
Foto - Batı Karadeniz'de tezgahlarda hamsi kilogramı 30, mezgit kilogramı 50, istavrit kilogramı 35 liradan satılıyor.

Batı Karadeniz'de tezgahlarda hamsi kilogramı 30, mezgit kilogramı 50, istavrit kilogramı 35 liradan satılıyor.

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