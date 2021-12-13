Hava durumu sağlığımızı etkiliyor

İnsanlar bu basınçtaki değişikliklere çok farklı şekillerde tepki verirler. Kronik hastalıkları olan hastalarda, atmosfer basıncında bir azalmaya baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve artan sinirlilik eşlik edebilir. Koroner kalp hastalığı olan kişilerde anjinal ağrı yani kalp bölgesindeki ağrılar daha sık hale gelebilir. Yüksek tansiyon hastaları için hava durumu özellikle önemlidir, çünkü hava durumu değiştiğinde aldıkları tansiyon ilaçları bazen onlara yardımcı olmaz. Bu durumda, alınan ilaçların dozları ayarlanmalıdır. Atmosferik basınçta bir azalma sırasında, bir uzman kontrolünde arttırılmalıdırlar. Ayrıca duruma göre hareket edebilirsiniz. Örneğin, bir hasta değişken havalarda baş ağrısı geliştiriyorsa, ağrı kesici haplar veya iltihap önleyici steroidler alınabilir. Kafa içi basıncında bir artış olduğunu gösteren şiddetli baş ağrıları meydana gelirse, bir uzman tavsiyesiyle diüretikler alınabilir. Doğal olarak, tüm bunlar daha önce bir uzmana danışılarak dikkatle yapılmalıdır.