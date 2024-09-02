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Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

2024-09-02 13:45:59
Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

Bursa'da yaşayan Bayram Özdoğan, 90'lar ruhunu yakalamak isteyince ortaya bu dükkan çıktı.

#1
Foto - Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hizmet veren 90'lar bakkal, tasarımı ve raflarında bulunan ürünler ile misafirlerini kısa bir nostalji turuna çıkarıyor. 90'lı yıllarda bakkallarda satılan ürünlerin aynı ambalajlarda ve konseptle sunulmasıyla ziyaretçilerin hatırları yeniden canlanıyor.

#2
Foto - Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

O dönemleri görmemiş müşteriler ise büyüklerinin hep özlemle andığı o ortama bir nebze de olsa şahitlik etmiş oluyor. 90'lı yıllarda çocukların favorisi ürünler şimdi ise yeni neslin minik ziyaretçilerine sunuluyor.

#3
Foto - Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

Aynı zamanda 90'larda yaşanan samimiyeti misafirlerine yaşatmak isteyen bakkal veresiye defteri de tutuyor.

#4
Foto - Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

Eskiye dönük bir özlemin günümüzde popüler olduğunu söyleyen işletme sahibi Bayram Özdoğan, “Tüm halkımızda da ülkemizde de şu an bu var, eskiye dönük yaşamayı seviyorlar. Çünkü o zamanlar herkes daha mutluydu çünkü yoktu. Yok olan şey daha kıymetli oluyor. Biz de 90'ları yaşatabileceğimiz ne olur diye düşündük. O döneme ait eşyalar, özelikle 90'lara ait bakkal ürünleri aklımıza geldi. Amacımız o dönemi yaşatmaktı, o dönemi yaşatabilmek için de bunlara ihtiyaç vardı. Bunlar da bizim çocukluğumuzun ürünleri. Oynadığımız bilyeler, leblebi tozları, aklınıza gelebilecek tetrisler, lazerler o döneme ait ürünler. Buraya gelen misafirlerimiz bunları gördüğü vakit o yıllara dönebiliyorlar. O yıllara dönen insanlar sizin olduğunuz gibi çok mutlu oluyorlar” dedi.

#5
Foto - Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

Yaşlıların atmaya kıyamadığı 90'lı yıllarda kullanılan ürünlerini getirip değerlenmesi için işletmeye hediye ettiklerini aktaran Özdoğan, “Aslında bakarsanız yeni dönem çocukların hiçbiri bunları bilmiyor o yüzden bizim hedefimiz aileler. Anne, baba 'bak oğlum biz bu dönemde bununla oynuyorduk', 'buna ulaşabilmek için çaba sarf ediyorduk' diyorlar. Anne babalar üzerinden çocuklara dokunmaya çalışıyoruz. Onun için de 90'lar bakkalımız var. Bu ürünlerin bir kısmı halihazırda var olan ürünlerdi diğerlerini de zaten buraya gelen misafirlerimiz getirdiler. Dükkanın çoğu zaten hediye bunun sebebi de yeni nesil gençler evde bunları istemiyorlar eski nesil de atmaya kıyamıyor. Ne yapalım diye düşündüklerinde, buraya getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

Ürünleri özel siparişle hazırlattığını söyleyen Bayram Özdoğan, “Bunları bulmak gerçekten çok zor. O yıllara ait ürünleri üretiyor olabilmeniz lazım. Biz şu an buradaki ürünlerin genelini özel olarak yaptırıyoruz. Birkaç tanesi ancak buradaki büyük toptancılarda bulabiliyorsunuz. Ama geneli farklı şehirlerde farklı firmalara özel olarak ürettiriyoruz” dedi.

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