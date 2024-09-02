Hatıralar burada canlanıyor! 90'la ışınlanmak isteyenler bu bakkala gidiyor

Eskiye dönük bir özlemin günümüzde popüler olduğunu söyleyen işletme sahibi Bayram Özdoğan, “Tüm halkımızda da ülkemizde de şu an bu var, eskiye dönük yaşamayı seviyorlar. Çünkü o zamanlar herkes daha mutluydu çünkü yoktu. Yok olan şey daha kıymetli oluyor. Biz de 90'ları yaşatabileceğimiz ne olur diye düşündük. O döneme ait eşyalar, özelikle 90'lara ait bakkal ürünleri aklımıza geldi. Amacımız o dönemi yaşatmaktı, o dönemi yaşatabilmek için de bunlara ihtiyaç vardı. Bunlar da bizim çocukluğumuzun ürünleri. Oynadığımız bilyeler, leblebi tozları, aklınıza gelebilecek tetrisler, lazerler o döneme ait ürünler. Buraya gelen misafirlerimiz bunları gördüğü vakit o yıllara dönebiliyorlar. O yıllara dönen insanlar sizin olduğunuz gibi çok mutlu oluyorlar” dedi.