Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor: 96 yaşında her işini kendi yapıyor

Kendisini ziyaret edenlerin arkasından dua ettiğini kaydeden Duyu, yaşına rağmen evinin bahçesini çapaladığını söyledi. Geçmişte çok zor günler geçirdiğini dile getiren Duyu, şöyle devam etti: "Bu dünyada ben hiçbir şey anlamadım, hep üzüntü hep üzüntü. Evlatlarımdan üzüntü, hepsi hastalar. Onlar ölmesin, ben öleyim de görmeyeyim. Yazın bahçeyle, kışın da tespih çekerek günüm geçer. Ömür de gitti. Kimi ağlamak, kimi gülmekle geçti işte hayat. Ömür gitti, Rabb'im beni çok yaşattı." Duyu, köyün en yaşlısının kendisi olduğunu ifade etti. Eski yılları, arkadaşlarını, eş ve dostlarını aklına getirdiğinde çok duygulandığını anlatan Duyu, köyde yaşamanın çok güzel olduğunu vurguladı.