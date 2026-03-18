Tevfik Diker’den Özgür Özel’e Sert Çağrı: 'Açıklama Yap ya da İstifa Et' Kripto efsanesinin sonu mu geldi? Akademisyenlerden çarpıcı analiz Dünya enerji kriziyle kavrulurken Türkiye’den dev rest geldi! İşte tıkır tıkır işleyen plan Cihat Yaycı şok eden Türkiye planını ifşaladı: Başımıza büyük bir bela alabiliriz, savaş kaçınılmaz olur Kötü senaryo dünyanın canını sıkacak: Petrol 100 dolarda kalırsa neler olur neler Bakanlık harekete geçti! Sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanları mercek altında Chia tohumları ve daha neler neler... Kilo vermek için gözden kaçan 5 besin Ticaret Bakanlığı usulsüzlüğe geçit vermiyor! Konut ve otomobil ilanlarında yeni dönem Mal varlığı iddialarına belgeli cevap! Bakan Akın Gürlek, Özgür Özel’in maskesini indirdi
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor: 96 yaşında her işini kendi yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor: 96 yaşında her işini kendi yapıyor

Kırklareli’nin Geçitağzı köyünde yaşayan Hatice Duyu, ilerlemiş yaşına rağmen bitmek bilmeyen enerjisi ve yaşama sevinciyle gençlere taş çıkarıyor. Eşini 25 yıl önce kaybeden ve yalnız yaşayan Hatice nine, doğal beslenmesi ve çalışma azmiyle dikkat çekiyor.

Foto - Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor: 96 yaşında her işini kendi yapıyor

Kırklareli'nin Geçitağzı köyünde yaşayan 96 yaşındaki Hatice Duyu, yaşına rağmen yaşam enerjisiyle örnek oluyor. Köyün "asırlık çınarı" olarak tanınan Hatice nine, kışın hava şartlarının çetin geçtiği köyde bir yandan ziyaretçilerinin yolunu gözlerken, diğer yandan da elinden düşürmediği tespihini çekip dua ediyor.

Foto - Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor: 96 yaşında her işini kendi yapıyor

Kırklareli'nin Geçitağzı köyünde yaşayan 96 yaşındaki Hatice Duyu, yaşına rağmen yaşam enerjisiyle örnek oluyor. Genç yaşta köye gelin gelen Duyu, eşinin 25 yıl önce hayatını kaybetmesiyle iki odalı evinde yalnız başına kaldı. Köyün "asırlık çınarı" olarak tanınan Hatice nine, kışın hava şartlarının çetin geçtiği köyde bir yandan ziyaretçilerinin yolunu gözlerken, diğer yandan da elinden düşürmediği tespihini çekip dua ediyor. Duyu, yaz aylarında ise evinin bahçesindeki alanı çapalayıp domates, biber, pırasa ve marul gibi ürünler yetiştiriyor. Yaşam enerjisiyle gençlere örnek olan Duyu, yaşına rağmen her işini kendisi yapıyor.

Foto - Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor: 96 yaşında her işini kendi yapıyor

DOĞAL ÜRÜNLERLE BESLENİYOR Duyu, yaptığı açıklamada, normal yaşının 100 olduğunu ancak nüfus kayıtlarında 96 yaşında göründüğünü söyledi. Geçitağzı köyüne gelin geldiğini ifade eden Duyu, yaklaşık bir asırdır yaşamını burada sürdürdüğünü kaydetti. Duyu, tüm kardeşlerinin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Çok fazla yemek yemediğini, doğal ürünlerle beslendiğini belirten Duyu, "Doktorlara giderim, 'Bu yaşlı mucize yaşar' derler. Rabbim beni yaşatır." dedi.

Foto - Hatice nine yaşam enerjisiyle örnek oluyor: 96 yaşında her işini kendi yapıyor

Kendisini ziyaret edenlerin arkasından dua ettiğini kaydeden Duyu, yaşına rağmen evinin bahçesini çapaladığını söyledi. Geçmişte çok zor günler geçirdiğini dile getiren Duyu, şöyle devam etti: "Bu dünyada ben hiçbir şey anlamadım, hep üzüntü hep üzüntü. Evlatlarımdan üzüntü, hepsi hastalar. Onlar ölmesin, ben öleyim de görmeyeyim. Yazın bahçeyle, kışın da tespih çekerek günüm geçer. Ömür de gitti. Kimi ağlamak, kimi gülmekle geçti işte hayat. Ömür gitti, Rabb'im beni çok yaşattı." Duyu, köyün en yaşlısının kendisi olduğunu ifade etti. Eski yılları, arkadaşlarını, eş ve dostlarını aklına getirdiğinde çok duygulandığını anlatan Duyu, köyde yaşamanın çok güzel olduğunu vurguladı.

