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Türkiye
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Hataylılar geceyi sokaklarda geçiriyor!

2022-12-18 23:38:32
Hataylılar geceyi sokaklarda geçiriyor!

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu.

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Foto - Hataylılar geceyi sokaklarda geçiriyor!

Deprem nedeniyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar evlerinin sallanmasından dolayı korktuklarını belirtti.

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Foto - Hataylılar geceyi sokaklarda geçiriyor!

Deprem Hatay'ın yanında bulunan çevre illerden de hissedildi. Depremin yaşattığı korku nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

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Foto - Hataylılar geceyi sokaklarda geçiriyor!

AFAD'ın bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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