2022-12-18 23:38:32 Hataylılar geceyi sokaklarda geçiriyor!
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem kentte büyük paniğe neden oldu.
Deprem nedeniyle kendilerini dışarı atan vatandaşlar evlerinin sallanmasından dolayı korktuklarını belirtti.
Deprem Hatay'ın yanında bulunan çevre illerden de hissedildi. Depremin yaşattığı korku nedeniyle vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.
AFAD'ın bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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