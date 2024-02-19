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Hatay'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı

2024-02-19 09:50:14
Hatay'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Hatay’da kuvvetli yağış ve fırtına etkili olurken şimşekler geceyi aydınlattı.

#1
Foto - Hatay'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Doğu Akdeniz’de hafta sonu yağışlı hava etkisini hissettirdi.

#2
Foto - Hatay'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Hatay’da Cuma gecesi başlayan yağış, hafta sonu boyunca etkisini hissettirdi.

#3
Foto - Hatay'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Hatay’da etkili olan yağışla birlikte şimşekler ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

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