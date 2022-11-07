  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Hatalı sollama pahalıya mal oldu

2022-11-07 19:13:26
Hatalı sollama pahalıya mal oldu

Karabük'ünün Yenice ilçesinde hatalı sollama yapan otomobil, hafif ticari araca çarparak tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Hatalı sollama pahalıya mal oldu

Kaza, Yenice-Zonguldak karayolu Cengiz Topel Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Ç. (46) idaresindeki 34 YTU 92 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada aynı istikamette seyreden Atilla Soylu (42) idaresindeki 67 DZ 373 plakalı hafif ticari araca çarpıp tarlaya uçtu.

#2
Foto - Hatalı sollama pahalıya mal oldu

Kazada otomobilde bulunan Sabahat Akar (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Hatalı sollama pahalıya mal oldu

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Türkiye'ye daha önce görülmemiş teklif: Fabrikamızı alın
Ekonomi

Türkiye'ye daha önce görülmemiş teklif: Fabrikamızı alın

Avrupa'da şirketler üretim fabrikalarını birer birer devrediyor. Avrupalı fabrika sahipleri Türk şirketlere 'Fabrikalarımızı alın' teklifle..
F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!
Dünya

F-15 savaş uçağı düştü: Suudi Arabistan'a ait, eğitim görevi sırasında düştü!

Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağı, Kral Abdulaziz Hava Üssü'ndeki eğitim alanında düştü. Kazanın nedeninin teknik arıza olduğu açık..
İstanbul ve Ankara'ya da uyarı yapıldı! Birçok il beyaza bürünecek
Yaşam

İstanbul ve Ankara'ya da uyarı yapıldı! Birçok il beyaza bürünecek

Meteoroloji İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu birçok ile yağış uyarısında bulunurken, Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki iller iç..
Nihat Doğan battı
Medya

Nihat Doğan battı

Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren Nihat Doğan, güzellik merkezi işinden zarar ettiğini açıkladı.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu umutlandıran gelişme! Hadi yine iyisiniz vallahi
Medya

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nu umutlandıran gelişme! Hadi yine iyisiniz vallahi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda yaptığı hataların Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun umutlarının yeşermesine neden ..
Türk tarımı için büyük tehlike! 60 ilde yapılamadı
Gündem

Türk tarımı için büyük tehlike! 60 ilde yapılamadı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "60 ilde kışlık ekim yapılamadı" diyerek kötü haberi verdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23