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Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

2024-03-31 11:39:55
Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Edirne'de bir vatandaş tedavi olduğu hastaneden ambulansla oy vermeye gitti.

#1
Foto - Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Edirne'de hastanede tedavi gören 62 yaşındaki hasta, sağlık ekipleri tarafından ambulansla oy kullanmaya götürüldü.

#2
Foto - Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşındaki Osman Morto, oy kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

#3
Foto - Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Hastanede sağlık personeli tarafından hazırlanan hasta, Evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından ambulansla oy kullanacağı Bosna Köy muhtarlığına getirildi.

#4
Foto - Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

Muhtarlıkta oyunu kullandıktan sonra ambulansla tekrar hastaneye getirilen hasta, yardımlarından ötürü sağlık ekiplerine teşekkür etti.

#5
Foto - Hastaneden ambulansla oy vermeye gitti

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