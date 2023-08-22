Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

Bahçe sahibi Rıfkı Edremit, bahçenin yaklaşık 80 yıllık olduğunu ve ilk defa böylesi bir durumla karşılaştığını belirtti. Özellikle ağaçta meyve varken çiçek açmasının hayret verici olduğunu ifade eden Edremit, “İklim sonucu oluşan bir durumdur. Çünkü bugüne kadar böyle bir şey görmedik. İlk kızım bana elma ağacının çiçek açtığını söyledi. Bende görünce şaşırdım. Artık 4 mevsim yaşanmıyor. Yaz ve kış var, baharlar yok” dedi.