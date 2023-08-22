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Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

2023-08-22 17:00:57
Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

Van’ın merkez Edremit ilçesinde yer alan bir bahçede elma ağaçları, hasat edilmeyi beklerken çiçek açtı.

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Foto - Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

Basra'dan gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası, Van’da da etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

Edremit ilçesinde havaların sıcak gitmesine bağlı olarak çiçek açan ağaçların dallarında aynı anda elmanın da bulunması hayret verici bir görüntü oluşturdu. Bahçede elma toplarken kızının fark etmesiyle durumu gören 68 yaşındaki Rıfkı Edremit, gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı.

#3
Foto - Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

80 yıllık bahçede ağaçların ilk kez bu mevsimde çiçek açtığını görenler, durumun iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu tahmin ediyor.

#4
Foto - Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

Bahçe sahibi Rıfkı Edremit, bahçenin yaklaşık 80 yıllık olduğunu ve ilk defa böylesi bir durumla karşılaştığını belirtti. Özellikle ağaçta meyve varken çiçek açmasının hayret verici olduğunu ifade eden Edremit, “İklim sonucu oluşan bir durumdur. Çünkü bugüne kadar böyle bir şey görmedik. İlk kızım bana elma ağacının çiçek açtığını söyledi. Bende görünce şaşırdım. Artık 4 mevsim yaşanmıyor. Yaz ve kış var, baharlar yok” dedi.

#5
Foto - Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

Bahçede elma toplarken durumu fark ettiklerini dile getiren Sezen Eren ise “Ağacın çiçek açtığını görünce çok şaşırdım. Daha sonra durumu babama anlattım. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mevsimler çok değişti. Bu da iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Artık ilkbahar ve sonbaharları yaşamıyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - Hasat edilmeyi bekleyen ağaç çiçek açtı

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