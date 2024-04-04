‘Has Mutfak’ restorasyonu tamamlandı

Buradaki eserler, Hünkara has eserler olduğu için kıymetli taşlardan ve madenlerden yapılan eserleri burada görüyoruz. Buranın en önemli eserleri de mutfak olduğu için porselen çok sık kullanılıyor. Özellikle Çin porselenleri, bunların içinde çok fazla dikkat çeken seledon porselenler var. Onları sergiliyoruz. Ayrıca Çin, Japonya veya Vietnam gibi ülkelerden gelen porselenler yine bizim sarayın ustaları tarafından düzeltilmiştir. Onlar da burada yer almıştır.