2023-08-02 10:19:31 Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay
Bilim insanları yaşlanmayı durdurmanın veya yavaşlatmanın yollar var mı iddialarına cevap ararken herkesi şaşırtan bir bilgi açıkladılar: yaşam formuna ait yeni bilgiler keşfedildi diyerek duyurdular. Bilim insanları, bireylerin yaşlanmasının önemli bir nedenini tespit etmiş olabilir ve bu da sürecini yavaşlatırken kan kanseri riskini azaltacak bir tedaviye kapı aralayabilir. Dünyanın konuştuğu keşif ve inanılmaz açıklamaları gören duyan şaşıracak. Araştırma: Bilim insanları ebedi gençliğin sırrını çözme yolunda ilerliyor mu?