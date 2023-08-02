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Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

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Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

2023-08-02 10:19:31
Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

Bilim insanları yaşlanmayı durdurmanın veya yavaşlatmanın yollar var mı iddialarına cevap ararken herkesi şaşırtan bir bilgi açıkladılar: yaşam formuna ait yeni bilgiler keşfedildi diyerek duyurdular. Bilim insanları, bireylerin yaşlanmasının önemli bir nedenini tespit etmiş olabilir ve bu da sürecini yavaşlatırken kan kanseri riskini azaltacak bir tedaviye kapı aralayabilir. Dünyanın konuştuğu keşif ve inanılmaz açıklamaları gören duyan şaşıracak. Araştırma: Bilim insanları ebedi gençliğin sırrını çözme yolunda ilerliyor mu?

#1
Foto - Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

Bilim insanları yaşlanmayı durdurmanın veya yavaşlatmanın yollarını aramayı sürdürüyor. Son olarak yayınlanan bir araştırmada yaşlanmayı tersine çevirmenin bir yolunu bulduklarını ileri sürdüler. Yaşlanmayı durdurmak, hep genç kalmak pek çok kişinin hayali. Bilim insanları da bu konudaki araştırmalarına devam ederken yaptıkları son araştırmalarda çığır açan bir keşfe imza attılar.

#2
Foto - Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

Massachusetts Institute of Technology’deki araştırmacılar, yaşlanmayı yavaşlatmanın ve hatta tersine çevirmenin bir yolunu ararken yaptıkları keşifle dikkat çektiler. Bilim insanları yayınladıkları makalede Yamanaka faktörleri üzerine kurulu yöntemi detaylandırdılar. Yamanaka faktörlerinin yakın zamanda yetişkin hücreleri indüklenmiş pluripotent kök hücrelere dönüştürebildiği bulunmuştu. Bu çığır açan keşif yalnızca bir Nobel Ödülü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda yeni keşiflerin de kapısını araladı. 12 Temmuz 2023’te Harvard Tıp Fakültesi, Maine Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) araştırmacılar, Aging dergisinde yeni bir araştırma makalesi yayınladılar . “Hücresel yaşlanmayı tersine çevirmek için kimyasal olarak uyarılmış yeniden programlama” başlıklı makale, daha önce çığır açan bir keşfi genişletiyor. Araştırmacılar Jae-Hyun Yang, Christopher A. Petty, Thomas Dixon-McDougall, Maria Vina Lopez, Alexander Tyshkovskiy, Sun Maybury-Lewis, Xiao Tian, ​​Nabilah Ibrahim, Zhili Chen, Patrick T. Griffin, Matthew Arnold, Jien Li, Oswaldo A. Martinez, Alexander Behn, Ryan Rogers-Hammond, Suzanne Angeli, Vadim N. Gladyshev ve David A. Sinclair.

#3
Foto - Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

Nükleositoplazmik bölümlendirme (NCC), yaşlı bireylerden ve yaşlanan hücrelerden gelen fibroblastlarda bozulur. Görünüşte yaşlanma ve yaşlanmanın etkilerini tersine çeviren küçük molekülleri belirlemek için verimli, yüksek verimli bir sistem geliştirdik. Yaşa bağlı değişiklikler sergileyen ve çeşitli hücre türleri arasında güvenilirlik ve uygulanabilirlik sağlayan sınırlı bir gen grubuna güvenmek yerine, hücresel sağlık ve genç gen ifade modelleri için bir vekil görevi gören yaşa bağlı bir tahlil geliştirmeye çalıştık. Ölçeklenebilirliği ve kullanım kolaylığını artırmak için, otomatik mikroskopi yoluyla deney başına milyonlarca hücre olarak ölçülebilen floresan tabanlı bir sistem aradık. Bu keşif, Yamanaka faktörleri olarak bilinen spesifik genlerin ekspresyonunun yetişkin hücreleri uyarılmış pluripotent kök hücrelere (iPSC’ler) dönüştürebildiği bulgusuna dayanmaktadır. Nobel Ödülü kazandıran bu buluş, bilim adamlarını, hücreleri çok genç ve potansiyel olarak kanserli hale getirmeye zorlamadan hücresel yaşlanmanın tersine çevrilebileceğini sorgulamaya sevk etti.

#4
Foto - Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

Bu son çalışmada, bilim adamları, birlikte hücresel yaşlanmayı geri döndürebilecek ve insan hücrelerini yenileyebilecek molekülleri araştırdılar. Genç ve yaşlı ile yaşlanmış hücreleri ayırt etmek için gelişmiş hücre tabanlı deneyler tasarladılar. Ekip, transkripsiyona dayalı yaşlanma saatleri ve gerçek zamanlı bir nükleositoplazmik protein bölümlendirme (NCC) tahlili kullandı. Önemli bir gelişmede, NCC’yi ve genom çapındaki transkript profillerini genç durumlara döndürebilecek ve transkriptomik yaşı bir haftadan daha kısa sürede tersine çevirebilecek altı kimyasal kombinasyon belirlediler.

#5
Foto - Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

Alaka ve Potansiyel Uygulamalar Harvard ekibi daha önce düzensiz hücre büyümesine neden olmadan hücresel yaşlanmayı tersine çevirme olasılığını göstermiştir. Bu, belirli Yamanaka genlerinin bir viral vektör kullanılarak hücrelere eklenmesiyle yapıldı. Optik sinir, beyin, böbrek ve kas gibi çeşitli doku ve organlar üzerinde yapılan araştırmalar, farelerde daha iyi görme ve daha uzun yaşam süresi dahil olmak üzere cesaret verici sonuçlar vermiştir. Ek olarak, son raporlar maymunlarda görmenin iyileştiğini belgelemiştir. Bu bulguların, rejeneratif tıbbın ve potansiyel olarak tüm vücut gençleşmesinin yolunu açan derin etkileri vardır. Yaşı tersine çevirmek için gen terapisine kimyasal bir alternatif oluşturarak, bu araştırma potansiyel olarak yaşlanma, yaralanmalar ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisini değiştirebilir. Yaklaşım aynı zamanda daha düşük geliştirme maliyetleri ve daha kısa zaman çizelgeleri olasılığını da önermektedir. Nisan 2023’te maymunlarda körlüğün tersine çevrilmesinde elde edilen başarılı sonuçların ardından, laboratuvarın yaşı tersine çeviren gen terapisini kullanan insan klinik deneyleri için planlar şu anda devam ediyor.

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