Harvard/MIT Bilim İnsanları bu iddia ile şaşırtacak: Yaşlanmayı tersine çevireceğiz! İşte çok merak edilen detay

Alaka ve Potansiyel Uygulamalar Harvard ekibi daha önce düzensiz hücre büyümesine neden olmadan hücresel yaşlanmayı tersine çevirme olasılığını göstermiştir. Bu, belirli Yamanaka genlerinin bir viral vektör kullanılarak hücrelere eklenmesiyle yapıldı. Optik sinir, beyin, böbrek ve kas gibi çeşitli doku ve organlar üzerinde yapılan araştırmalar, farelerde daha iyi görme ve daha uzun yaşam süresi dahil olmak üzere cesaret verici sonuçlar vermiştir. Ek olarak, son raporlar maymunlarda görmenin iyileştiğini belgelemiştir. Bu bulguların, rejeneratif tıbbın ve potansiyel olarak tüm vücut gençleşmesinin yolunu açan derin etkileri vardır. Yaşı tersine çevirmek için gen terapisine kimyasal bir alternatif oluşturarak, bu araştırma potansiyel olarak yaşlanma, yaralanmalar ve yaşa bağlı hastalıkların tedavisini değiştirebilir. Yaklaşım aynı zamanda daha düşük geliştirme maliyetleri ve daha kısa zaman çizelgeleri olasılığını da önermektedir. Nisan 2023’te maymunlarda körlüğün tersine çevrilmesinde elde edilen başarılı sonuçların ardından, laboratuvarın yaşı tersine çeviren gen terapisini kullanan insan klinik deneyleri için planlar şu anda devam ediyor.