2024-07-22 09:23:38 Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü
ABD'de seçim yarışı kızıştı. ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığı ön plana çıkarken Demokrat Parti ikiye bölündü. Harris'in olası başkanlık adaylığına sessiz kalanlar arasında partinin güçlü isimleri bulunuyor. Peki, Biden’ın çekilme kararı alarak Harris’e destek veren açıklamasından sonra Demokrat Partililerden kimler sessiz kaldı, kimler desteğini açıkladı? İşte Harris'in adaylığı konusunda yaşanan tartışmalar.