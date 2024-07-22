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Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

2024-07-22 09:23:38
Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

ABD'de seçim yarışı kızıştı. ABD Başkanı Biden'ın adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığı ön plana çıkarken Demokrat Parti ikiye bölündü. Harris'in olası başkanlık adaylığına sessiz kalanlar arasında partinin güçlü isimleri bulunuyor. Peki, Biden’ın çekilme kararı alarak Harris’e destek veren açıklamasından sonra Demokrat Partililerden kimler sessiz kaldı, kimler desteğini açıkladı? İşte Harris'in adaylığı konusunda yaşanan tartışmalar.

#1
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini açıklamasının ardından, Harris'e destekte bulunanların yanında adaylığı için sessiz kalanlar da oldu.

#2
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

DEMOKRAT PARTİ NE DÜŞÜNÜYOR? Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Joe Biden'a teşekkür etti ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.

#3
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Biden'ın her Amerikalının minnettarlığını hak ettiğini belirterek, "Demokrasi, ittifaklar, ekonomik adalet ve gezegenimizin geleceği için şimdi Donald Trump'ı yenen tek kişiyi dinleme ve Başkan Yardımcısı Harris'i sonraki ABD Başkanı yapabilmek için Başkan Biden'a katılma zamanı. Vicdan sahibi hiçbir vatandaş kenarda kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Senatör Elizabeth Warren, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın 5 yılda birçok başarıya imza attığını belirterek, Biden'ın 2020'de Trump'ı yendiğini ve 2024'te bunun için tekrar bir şans verdiğini ifade etti.

#5
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Warren, Biden'ın özverili tutumunun bir hediye olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini kaydederek, "Başkanlık için Kamal Harris'i destekliyorum." ifadesini kullandı.

#6
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'a liderliği ve ABD halkına hizmeti için teşekkür ederek, Harris'i destekleyeceğini aktardı. California Temsilcisi Mike Levin da X sosyal medya hesabında, Harris'in ülkeyi ileri taşıyacak ve Trump'ı yenecek doğru kişi olduğunu belirtti.

#7
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester de yaptığı yazılı açıklamada, Harris'ten daha donanımlı daha iyi bir kişi ya da lider olmadığını vurguladı. California Temsilcisi Salud Carbajal da Harris için "yönetimde önemli bir ses olarak kendini kanıtlamış bir lider" nitelendirmesi yaparak, onu Demokrat Parti'nin gelecek süreçteki adayı olarak tamamen desteklemekten onur duyduğunu belirtti. Washington Senatörü Patty Murray ise Biden'ın "meşaleyi devretme isteğine" saygı duyduğunu ve başkanlık için yüzde yüz Harris'i desteklediğini vurguladı.

#8
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar de Biden'a teşekkür ederek, Demokratların adayı olarak Harris'i desteklemek ve kasımda Trump'ı yenmek için onunla çalışmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi. New York'tan Demokratik adaylara yıllardır yüz binlerce dolar bağışta bulunan Betty Cotton da Biden'ın cesur bir karar verdiğini belirterek, Harris'in harika olacağını ifade etti.

#9
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

MoveOn adlı yenilikçi yatırım organizasyonu da Biden'ı desteklemek için on milyonlarca dolar yatırım yaptı ve Harris'in seçilmesi için de destekte bulunacağını belirtti. Organizasyon yöneticisi Rahna Epting, yaptığı açıklamada, "Bu seçimi kazanmak ve geleceğimizi korumak için kararlılığımızı paylaşanların, Harris'in kazanması sağlamak ve Trump'ı durdurmak için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı. AAPI Zafer Vakfı Kurucusu Shekar Narasimhan da Demokrat adaylara ve Biden'a seçim kampanyalarında milyonlarca bağış yaptı. Narasimhan, X sosyal medya hesabında, Harris'i desteklemekten onur duyduğunu dile getirdi.

#10
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Kongre İspanyol Grubu, Temsilciler Meclisi Demokrat Grubu Başkan Yardımcısı Ted Lieu, Kongre Yenilikçi Grup Temsilcisi Pramila Jayapal, Kongre Siyahi Grubu, Biden'ın kampanya eş başkanı Jim Clyburn, Delaware Senatörü Chris Coons, Temsilciler Meclisi Üyesi Jared Huffman, Temsilciler Meclisi Üyesi Hillary Scholten, California Temsilcisi Robert Garcia, Michigan Temsilcisi Debbie Dingell, Ohio Temsilcisi Emilia Sykes, California Senatörü Alex Padilla, California Temsilcisi Adam Schiff, Oregon Temsilcisi Val Hoyle, Temsilci Jamie Raskin, New Jersey Temsilcisi Andy Kim, Hawaii Senatörü Mazie Hirono ve Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin de Harris'i destekleyenler arasında yer aldı. HARRİS'E DESTEK KONUSUNDA KİMLER SESSİ KALDI? Eski ABD Başkanı Barack Obama yazılı açıklamasında, ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirttiği Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti fakat açık şekilde Harris'in adaylığına desteğini belirtmedi.

#11
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 22 yıldır Biden ile çalışmanın "bir onur olduğunu" ifade ederek, gelecek 6 ay boyunca Biden ile çalışma konusunda istekli olduğunu belirtti.

#12
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Blinken, Biden'ın "tarihi başarılara imza attığını ve ABD'nin dünyada liderliğini restore ettiğini" ifade ettiği paylaşımında, Kamala Harris'e destek konusunda sessiz kaldı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris'e destek konusunda sessiz kalanlar arasında yer aldı.

#13
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden her zaman ülkeyi öncelikli tutan bir vatanseverdir." ifadesini kullanarak Biden'a minnettar olduğunu kaydetti ancak Harris'e ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer, X hesabında yaptığı paylaşımda, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından görevinin, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçilmesine engel olmak olduğunu belirtirken, Harris'e destek konusunda sessiz kaldı. Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Biden'ın başkanlık sürecindeki faaliyetlerini takdir ettiğini ve aldığı kararın "zor olduğunu" ifade ettiği X paylaşımında, Harris konusunda yorumda bulunmadı.

#14
Foto - Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de X hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın ABD tarihinin en başarılı başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Biden'ın liderliğinde bugün ülke daha iyi konumda. Sonsuza kadar minnettarız." değerlendirmesinde bulundu ancak Harris'e ilişkin destek mesajı vermedi. Demokrat Partiden Senatör Cory Booker ise X'te yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık döneminde yaptıklarına duyduğu minneti dile getirirken, Harris'e ilişkin bir değerlendirme yapmadı. HANGİ İSİMLER GÜNDEMDE? Parti içinde işin en iyi yarışmacıları olarak görülen diğer Demokratlar arasında Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ve Maryland Valisi Wes Moore yer alıyor.

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Yorumlar

Uğur

Uluslararası zenginlerin hem İngiltere hem Amerika'da inekperest Hinduları öne çıkarmaları ve (Gayrimüslim) Zencilere yağ çekmeleri iyi niyete alâmet değil. Birinci Cihan Harbi'nde de üzerimize Hindular ve Zencileri sürmüşlerdi. Mehmed Akif demişti ki "Kimi Hindu kimi Yamyam kimi bilmem ne bela." Mehmet Akif buna dikkat çektikten 10 sene sonra, harbin ardından, daha yumuşak ifadelerle Adolf Hitler de aynı noktaya dikkat çekiyordu. Mehmed Akif'in ifadeleri Hitler'inkinden daha önce ve daha ırkçı idi. Muhtemelen yeni bir cihan harbi için yine Hindu ve (Gayrimüslim) Zenci sürülerini bize karşı hazırlıyorlar.
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