Harris’in işi zor! Demokrat Parti bölündü

Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester de yaptığı yazılı açıklamada, Harris'ten daha donanımlı daha iyi bir kişi ya da lider olmadığını vurguladı. California Temsilcisi Salud Carbajal da Harris için "yönetimde önemli bir ses olarak kendini kanıtlamış bir lider" nitelendirmesi yaparak, onu Demokrat Parti'nin gelecek süreçteki adayı olarak tamamen desteklemekten onur duyduğunu belirtti. Washington Senatörü Patty Murray ise Biden'ın "meşaleyi devretme isteğine" saygı duyduğunu ve başkanlık için yüzde yüz Harris'i desteklediğini vurguladı.