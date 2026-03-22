Haritayı açıp tek tek gösterdi! Çinli uzman, İsrail’in Türkiye’de göz diktiği yerleri açıkladı
Çinli ünlü eğitimci ve analizci Ciang Şüeçin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği mülakatta, Orta Doğu’daki savaşın perde arkasındaki korkunç planı ifşa ederek "Büyük İsrail Projesi"nin Türkiye’nin güneyini de kapsadığını iddia etti. İsrail’in bölgedeki mutlak egemenlik için ABD’yi saf dışı bırakmaya çalıştığını savunan Şüeçin, mevcut savaşın Washington’ın gücünün sınırlarını ifşa ettiğini ve İsrail’in rasyonel olmayan dinsel motivasyonlarla hareket ettiğini ileri sürdü. Bu çarpıcı analizde, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerin doğrudan hedef tahtasında olduğu vurgulanarak uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitili ateşlendi.