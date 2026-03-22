Haritayı açıp tek tek gösterdi! Çinli uzman, İsrail'in Türkiye'de göz diktiği yerleri açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haritayı açıp tek tek gösterdi! Çinli uzman, İsrail’in Türkiye’de göz diktiği yerleri açıkladı

Çinli ünlü eğitimci ve analizci Ciang Şüeçin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği mülakatta, Orta Doğu’daki savaşın perde arkasındaki korkunç planı ifşa ederek "Büyük İsrail Projesi"nin Türkiye’nin güneyini de kapsadığını iddia etti. İsrail’in bölgedeki mutlak egemenlik için ABD’yi saf dışı bırakmaya çalıştığını savunan Şüeçin, mevcut savaşın Washington’ın gücünün sınırlarını ifşa ettiğini ve İsrail’in rasyonel olmayan dinsel motivasyonlarla hareket ettiğini ileri sürdü. Bu çarpıcı analizde, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerin doğrudan hedef tahtasında olduğu vurgulanarak uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitili ateşlendi.

Çin-Kanada asıllı eğitimci, yorumcu ve Youtuber Ciang Şüeçin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları konusunda, savaşın en çok İsrail'in lehine olduğunu söyledi. Youtuber kimliğiyle ön plana çıkan eğitimci Ciang, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği mülakatta, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu savaşın en çok "İsrail'in lehine olduğunu" söyleyen Ciang, "Çünkü İsrail'in 'Büyük İsrail Projesi' adı verilen bir hedefi var. Haritanın tamamına bakıldığında bu, Anadolu'ya, Türkiye'nin güneyine ve hatta Suudi Arabistan'a kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı. Ciang, oyun teorisine göre İsrail'in "Büyük İsrail Projesi"ni gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engelin İran değil ABD olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı: "İsrail baskın hale gelirse, Orta Doğu'nun egemen gücü olur. ABD'yi denklemden çıkarmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Ve açıkçası bu savaş, ABD'nin gücünün sınırlarını da ortaya koydu."

ABD halkının savaş istemediğini söyleyen Ciang, ne olursa olsun ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmek zorunda kalma ve İsrail'in projesini gerçekleştirme ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi. İsrail'in, ABD'yi Orta Doğu'dan çıkarabilmek için bu savaşa sürüklediği görüşünü paylaşan Carlson, İsrail'in bu hedefinde başarılı olup olmayacağını sordu. Ciang ise bu soruyu, "Savaşın gidişatına bakılırsa, bu plan işe yarayacak gibi görünüyor. Bunun nedeni ise ABD ordusunun yıllardır gerçek bir savaşta yer almamış olması." şeklinde yanıtladı.

İran'daki durumun 2003'teki Irak'tan çok daha farklı olduğunu vurgulayan Ciang, ABD ordusunun da bu savaşı istemediği değerlendirmesinde bulundu. Ciang, ABD'nin "yıkıcı güce" sahip çok sayıda gemiyle İran'ı tehdit ettiğini ancak bu gemilerin dronların hedefi olmamak için İran'a çok yaklaşamadığını ve bu yüzden "işe yaramadığı"nı savundu. İran'ın 20 yıldan fazla süredir hazırlandığını ve ABD'nin hamlelerini bildiğini ifade eden Ciang, "ABD ordusu çok hantal ve İran ordusu kadar çevik ve dirençli değil." dedi. ABD'nin İsrail'i kontrol altına almasının mümkün olup olmadığı sorusuna Ciang, İsrail'in "rasyonel" davranmadığı yanıtını verdi.

Ciang, "İsrail'den gelen videolarda din insanları, savaşın Tel Aviv'i yerle bir etmesine rağmen iyi olduğunu çünkü bu sayede Mesih'in geleceğini söylüyorlar. İsrail'in en büyük baskı altında olduğunda ve varlığı tehdit edildiği zamanda Tanrı'nın müdahale edeceğine inanıyorlar." diye konuştu. Ciang, "Amerikalıların dörtte biri Evanjelik ve bu kişilerin çoğu da Hristiyan siyonist. Dolayısıyla, İsrail'in, Tanrı'nın planının gerçekleşmesi ve İsa'nın geri dönüşü için hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyorlar." dedi. Milyonlarca üyesi olan "İsrail İçin Birleşen Hristiyanlar Örgütü"nü (CUFI) hatırlatan Ciang, "Bu kişiler, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerini ve Orta Doğu'daki çatışmaların büyük kısmını finanse eden kişiler." ifadesini kullandı. Ciang ayrıca, "Hristiyan siyonizminin" ABD'de çok önemli bir siyasi güç olduğunu dile getirdi.

Sassas

Boş geç çinli bizim balalarımız bile biliyor sadace itrail değil dünya istiyor sadece bölge değil tümünü mabadı yiyen buyursun gelsin bulacakları yer yirin üstü değil altı oda nasip olursa itrail kim biz yedi düvele göre konum durum alırız itrail bizim için çekirdek değerindedir
