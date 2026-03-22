Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?
Selma Savcı

Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Uzmanlar bu aylarda olan bu alerjik vakalara dikkat çekiyor.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Bahar ayları çocuklar için özgürce doğanın keyfini çıkartmak anlamına gelse de, hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntısına yol açan "alerjik nezle (rinit)" ya da bilinen diğer adıyla "saman nezlesi" oldukça rahatsız edici bir sağlık sorunu olarak yaşanabiliyor.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Alerjik nezlenin 2 gruba ayrıldığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mesut Arslan, "Bahar nezlesi, çimen, ağaç ve ot polenlerine bağlı gelişmekte iken, perennial alerjik nezle ise ev tozu akarı, hamamböceği, küf ve evcil hayvanlara bağlı gelişmektedir. Özellikle bahar aylarında burun akıntısı, burun tıkanıklığı sorunu yaşayan hastaların yaklaşık yarısı bahar nezlesidir. Bahar nezlesi yıl boyu sürer ya da mevsimseldir" dedi.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Uzm. Dr. Mesut Arslan, alerji belirtilerini şöyle sıraladı: "Sık tekrarlayan burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve aksırık nöbetleri ile kendini gösterir. Aksırıklar arka arkaya 10-20 atak halinde, burun akıntısı ise su gibi olup çok bol miktarda ve devamlıdır. Akıntı olmadığı durumlarda çocuk burun tıkanıklığından şikâyet edebilir. Burun tıkanıklığı burun içini kaplayan mukozanın şişmesinden olur. Alerjik nezle, göz sulanması ve kaşıntısı gibi göz alerjileri ile birlikte de görülebilir. Bazen damakta ve genizde akıntı veya kaşıntı hissedilebilir."

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

"Alerjik nezle genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılabilen bir hastalıktır" diyen Uzm. Dr. Mesut Arslan, "Eğer nezle, ilkbahar ve yaz aylarında başlayıp, üç haftadan uzun sürüyorsa ve iyileşme eğilimi göstermiyorsa, alerjik nezle şüphesi kuvvetli hale gelir.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Böyle durumlarda mutlaka doktora danışılması gerekir. Bahar alerjisi çocuklukta 2 yaşından önce nadir görülür. Özellikle okul çağında sık görülür.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Alerjik nezlesi olan çocuklarda astım da görülmesi sık karşılaşılan bir durumdur.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Bu nedenle aileler çocukta öksürük ve hırıltı belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Çocukluk yaşlarında ilk belirtilerini veren hastalık yetişkin döneminde de devam edebilir" şeklinde konuştu. Çocukta alerjik nezleden şüphelenildiği durumlarda, alerjiye neden olan maddeyi tespit etmek için cilt veya kan testleri yapılabileceğine değinen Uzm. Dr. Mesut Arslan, "Testlerin sonucunda, çocuğun belli bir alerjene karşı duyarlı olduğu tespit edildiği takdirde, buna karşı tedbirler alınabilir ya da bu alerjiye yönelik tedaviye başlanabilir.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Alerjik nezle tedavisinin ilk adımı alerjiye sebep olan alerjenlerden kaçınmaktır.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Eğer çocuktaki alerjik nezle polenlere karşı gelişiyorsa, tozlaşmanın sıkça görüldüğü aylarda, çocuğu yeşil alanlardan mümkün olduğunca uzak tutmak gerekebilir ya da temas kaçınılmazsa tedavi altında tutulması sağlanmalıdır" dedi.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

Çevresel korunma yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, ilaç tedavisinin etkili bir yöntem olacağına değinen Uzm. Dr. Mesut Arslan, "Bu ilaçlar sadece belirtilerin görüldüğü günlerde kullanıldıklarında bile, çocuğun şikâyetlerini gidermeye yardımcı olabilir.

Foto - Hapşırma krizleri, burun akıntısı ve kaşıntı... Uzmanlara kulak verin yoksa?!?

İlaç tedavisi de yetersiz kaldığında çocuklarda aşı tedavisi, "immünoterapi" uygulanmaktadır. Çocuğun duyarlı olduğu alerjenlerin artan dozlarda çocuğa verilmesiyle bağışıklık sistemini düzenlemeyi amaçlayan aşı tedavisi, bir süre sonra vücudun bu alerjenleri doğal karşılayabilmesini sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

