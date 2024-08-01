Haniye suikastında acem oyunu! Suikastta İran parmağı mı var?

Haniye'nin kaldığı binanın görüntülerini paylaşan hesaplar, sadece tek bir noktanın yıkılmış olmasına dikkat çekerek suikastın hava saldırısıyla değil söz konusu bina yakınlarındaki bir noktadan roket ile yapılmış olabileceğini söyledi. Güvenlik uzmanları, füze veya uçaktan atılan bir bombanın bu denli nokta atışı olmayacağı ve binanın büyük bir kısmının zarar göreceği yönünde görüşler bildirdi. Öte yandan bu derece nokta atışı bir saldırının içeriden istihbarat sağlanmadan gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi.