2024-08-01 06:34:41 Haniye suikastında acem oyunu! Suikastta İran parmağı mı var?
Dünya son 24 saattir Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmesini konuşuyor. Suikastın İran Cumhurbaşkan Pezeşkiyan'ın konutuna 150 metre yakınında bir noktada düzenlenmesi dikkatleri çekerken Haniye'nin kaldığı binanın fotoğrafları yayınlandı. Söz konusu fotoğrafları paylaşan İsrail ve İranlı hesaplar tarafından Haniye'nin hava saldırısı ile değil yakın bir noktadan direkt roket atışı ile öldürüldüğüne dair şoke eden iddialar ortaya atıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası Haniye'nin şehit edilmesinde İran'ın da parmağı mı var sorusu akıllara geldi.