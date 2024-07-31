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Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

2024-07-31 18:35:02
Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonrasında şehit edilmesinin ardından gözler İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a çevrildi. MOSSAD’ın operasyon yapacağı ülkelerde o ülkeden istihbarat elemanı devşirdiği MİT’in Türkiye’de yaptığı başarılı operasyonlarda deşifre olmuştu. Ülkemizde suikast operasyonları düzenleyeceğinin deşifre olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net bir gözdağı vermesinin ardından MOSSAD, MİT karşısında bozguna uğramıştı. Haniye’ye yapılan saldırı MİT’in MOSSAD’a gerçekleştirdiği operasyonları akıllara getirdi. MOSSAD, Türkiye’de kiraladığı istihbarat elemanlarıyla da Filistinlileri takip etmek istemişti.

#1
Foto - Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

MOSSAD'I DARMADAĞIN ETTİLER İsrail'in "Hamasçılar Gazze'den Türkiye'ye kaçarsa orada da bulup ortadan kaldırız" tehdidine Ankara sert yanıt vermişti. Türkiye topraklarında yürütülecek yasadışı operasyonların "ciddi sonuçları olacağı" İsrail'e bildirilmişti. MİT, MOSSAD'ın faaliyetlerini sıkı takibe almış, Filistinlilerin takibi başta olmak üzere istihbarat servisinin faaliyetleri bitirilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail Ulusal Haber Alma Servisi MOSSAD'a hiçbir zaman göz açtırmadı. Türkiye'de casusluk faaliyeti yürütmek isteyen MOSSAD, MİT tarafından sürekli suçüstü yapıldı. MOSSAD'ın bütün hücreleri tek tek çökertildi.

#2
Foto - Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

MOSSAD'ın izleme, fotoğraflama ve takip faaliyetlerini nasıl yaptığı Türkiye'deki MİT operasyonlarında deşifre olmuştu. 3 Ocak 2024'te MOSSAD'a yönelik MİT'in "Köstebek" operasyonunda 34 casus gözaltına alınmıştı. MOSSAD ajanlarının Türkiye'deki Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiğini, bu elemanları da özellikle yabancılardan tercih ettiği ortaya çıkmıştı. MOSSAD'ın sosyal medyada detay verilmeden paylaştığı iş ilanları veya linklerle kullanılmaya uygun kişileri eleman olarak aldığı, seçilen kişilerin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla yüklü miktarda ödemelerle desteklediği belirlenmişti. Türkiye'ye giremeyen MOSSAD ajanlarının eleman olarak aldıkları kişileri yurtdışında lüks otellerde ağırlayıp görüştüğü, bu kişilere takip, gözetleme, foto dokümanter, keysing, raporlama gibi eğitimler verdikleri anlaşılmıştı.

#3
Foto - Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

FOTOĞRAF BAŞI 100 DOLAR İsrail servisinin, kaynaklarıyla sadece yazılı iletişim kurduğu ödemelerde ise yine sosyal medya ilanlarıyla temin ettikleri canlı kuryeleri kullandığı saptanırken, para transferlerinin illegal bahis veya kumar parası olduğunu söyleyerek canlı kuryelerin ikna edildiği ortaya çıkmıştı. İsrail istihbaratının kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, elemanlarına Türkiye'deki İsrail'e muhalif ve Filistinli ailelerin ev adresi tespiti ve fotoğraflamalarının yaptırıldığı, fotoğraf başına 100 dolar ödeme yapıldığı, İP adresi ve Wİ-Fİ şifrelerinin ele geçirilmesi, hedef bölgelerdeki kameraların hacklenmesi için yüklü miktarda para ödendiği ortaya çıkmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sağlık destek personeli olarak Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Hazem M'nin de MOSSAD adına çalıştığı ortaya çıkmış, zanlının özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilenip topladığı bilgileri İsrail istihbaratı ile paylaştığı belirlenmişti. İstanbul'da gayrimenkul uzmanı olan Ahmet A'nın da İstanbul'daki iki ayrı sitenin fotoğraflarını ve site yönetimlerinden sitedeki yabancı oranını öğrenerek hazırladığı raporu İsrail istihbaratıyla paylaştığı, karşılığında 884 dolar ve 115 Euro para aldığını itiraf etmişti.

#4
Foto - Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

HAMAS YÖNETİCİLERİNİN YAKIN EKİBİNİ DE DEVŞİRMİŞLER MOSSAD'ın Filistinli olan ve Hamas yönetimine yakın isimleri de devşirdiği Türkiye'deki operasyonda gözler önüne serilmişti. Hamas yöneticilerinden Khalidi Almasal'ın yakın korumalığını yapan M.Z'nin de MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen şüphelilerden olduğu belirlenmişti. M.Z'nin gözaltına alınan Mohamad A. ile birlikte İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir şirketten para aldığı ortaya çıkmıştı.

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