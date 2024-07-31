2024-07-31 18:35:02 Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda
Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonrasında şehit edilmesinin ardından gözler İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD’a çevrildi. MOSSAD’ın operasyon yapacağı ülkelerde o ülkeden istihbarat elemanı devşirdiği MİT’in Türkiye’de yaptığı başarılı operasyonlarda deşifre olmuştu. Ülkemizde suikast operasyonları düzenleyeceğinin deşifre olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net bir gözdağı vermesinin ardından MOSSAD, MİT karşısında bozguna uğramıştı. Haniye’ye yapılan saldırı MİT’in MOSSAD’a gerçekleştirdiği operasyonları akıllara getirdi. MOSSAD, Türkiye’de kiraladığı istihbarat elemanlarıyla da Filistinlileri takip etmek istemişti.