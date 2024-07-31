Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi! MİT'in başarılı operasyonları hala hafızalarda

FOTOĞRAF BAŞI 100 DOLAR İsrail servisinin, kaynaklarıyla sadece yazılı iletişim kurduğu ödemelerde ise yine sosyal medya ilanlarıyla temin ettikleri canlı kuryeleri kullandığı saptanırken, para transferlerinin illegal bahis veya kumar parası olduğunu söyleyerek canlı kuryelerin ikna edildiği ortaya çıkmıştı. İsrail istihbaratının kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, elemanlarına Türkiye'deki İsrail'e muhalif ve Filistinli ailelerin ev adresi tespiti ve fotoğraflamalarının yaptırıldığı, fotoğraf başına 100 dolar ödeme yapıldığı, İP adresi ve Wİ-Fİ şifrelerinin ele geçirilmesi, hedef bölgelerdeki kameraların hacklenmesi için yüklü miktarda para ödendiği ortaya çıkmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sağlık destek personeli olarak Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Hazem M'nin de MOSSAD adına çalıştığı ortaya çıkmış, zanlının özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilenip topladığı bilgileri İsrail istihbaratı ile paylaştığı belirlenmişti. İstanbul'da gayrimenkul uzmanı olan Ahmet A'nın da İstanbul'daki iki ayrı sitenin fotoğraflarını ve site yönetimlerinden sitedeki yabancı oranını öğrenerek hazırladığı raporu İsrail istihbaratıyla paylaştığı, karşılığında 884 dolar ve 115 Euro para aldığını itiraf etmişti.