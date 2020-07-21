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Siyaset
14
Hangi partinin ne kadar üyesi var? Yargıtay açıkladı

2020-07-21 14:23:14
Hangi partinin ne kadar üyesi var? Yargıtay açıkladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partilerin üye sayılarını 17 Temmuz itibariyle güncelledi.

#1
Foto - Siyasi partiler arasında en çok üyeye sahip olan AK Parti, yeni üye sayısı artışında da ilk sırada yer aldı.

Siyasi partiler arasında en çok üyeye sahip olan AK Parti, yeni üye sayısı artışında da ilk sırada yer aldı.

#2
Foto - 4 Şubat 2020 tarihinde 10 milyon 195 bin 904 olarak kayıtlara geçen AK Parti’nin üye sayısı 10 milyon 295 bin 687’ye çıktı.

4 Şubat 2020 tarihinde 10 milyon 195 bin 904 olarak kayıtlara geçen AK Parti’nin üye sayısı 10 milyon 295 bin 687’ye çıktı.

#3
Foto - Böylece 5 ayda 99 bin 783 artış yaşandı.

Böylece 5 ayda 99 bin 783 artış yaşandı.

#4
Foto - İYİ Parti’nin 266 bin 440 olan üye sayısı 5 ayda 29 bin 418 artarak 295 bin 858’e yükseldi.

İYİ Parti’nin 266 bin 440 olan üye sayısı 5 ayda 29 bin 418 artarak 295 bin 858’e yükseldi.

#5
Foto - MHP’de son kayıtlara göre yaklaşık 5 bin kişi daha üye yapıldı. MHP’nin 479 bin 199 olan üye sayısı son 5 ayda 4 bin 597 kişi artarak 483 bin 796’ya yükseldi.

MHP’de son kayıtlara göre yaklaşık 5 bin kişi daha üye yapıldı. MHP’nin 479 bin 199 olan üye sayısı son 5 ayda 4 bin 597 kişi artarak 483 bin 796’ya yükseldi.

#6
Foto - HDP’nin üye sayısı 39 bin 575 oldu.

HDP’nin üye sayısı 39 bin 575 oldu.

#7
Foto - Son kayıtlara göre 1 milyon 257 bin 753 olan CHP’nin üye sayısı 2 bin 389 düşüşle 1 milyon 255 bin 364’e indi.

Son kayıtlara göre 1 milyon 257 bin 753 olan CHP’nin üye sayısı 2 bin 389 düşüşle 1 milyon 255 bin 364’e indi.

#8
Foto - Saadet Partisi’nin üye sayısı ise 219 bin 101 olarak kayıtlara geçti.

Saadet Partisi’nin üye sayısı ise 219 bin 101 olarak kayıtlara geçti.

#9
Foto - Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısı 62.912 olarak açıklandı.

Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi’nin üye sayısı 62.912 olarak açıklandı.

#10
Foto - Aralık 2019’da kurulan Gelecek Partisi’nin üye sayısı kayıtlara 7 bin 104 olarak yansıdı.

Aralık 2019’da kurulan Gelecek Partisi’nin üye sayısı kayıtlara 7 bin 104 olarak yansıdı.

#11
Foto - HÜDA Par’ın üye sayısı 8 bin 609 oldu.

HÜDA Par’ın üye sayısı 8 bin 609 oldu.

#12
Foto - Sezai Karakoç liderliğindeki Yüce Diriliş Partisi’nin üye sayısı 148 oldu.

Sezai Karakoç liderliğindeki Yüce Diriliş Partisi’nin üye sayısı 148 oldu.

#13
Foto - DEVA Partisi'ne ilişkin rakamlar henüz belli olmadı.

DEVA Partisi'ne ilişkin rakamlar henüz belli olmadı.

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