2024-04-11 18:32:47 Han Yunus'tan içler acısı görüntüler
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde...
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde...
İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.
Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi.
Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.
Bölge sakini Bazı Filistinliler, evlerine dönmeye başladı.
İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus'ta cesetler aranıyor.
İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde aileler, Filistin Sivil Savunma ekipleriyle birlikte yakınlarının cesetlerini veya kalıntılarını bulmaya çalışıyor.
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...
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