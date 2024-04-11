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Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

2024-04-11 18:32:47
Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus tanınmaz halde...

#1
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklar tanınmaz hale geldi.

#2
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

Haftalarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi.

#3
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

Yollar hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst oldu.

#4
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

Bölge sakini Bazı Filistinliler, evlerine dönmeye başladı.

#5
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus'ta cesetler aranıyor.

#6
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İsrail'in arkasında büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde aileler, Filistin Sivil Savunma ekipleriyle birlikte yakınlarının cesetlerini veya kalıntılarını bulmaya çalışıyor.

#7
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#8
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#9
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#10
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#11
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#12
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#13
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#14
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#15
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#16
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#17
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#18
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#19
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#20
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#21
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#22
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#23
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#24
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#25
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#26
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

#27
Foto - Han Yunus'tan içler acısı görüntüler

İşte bölgeden gelen içler acısı görüntüler...

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