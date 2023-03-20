Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

Herkes çocuğun arkasından şöyle, böyle diyor ama bu çocuk oynayarak güçlenecek. Futboldan anlamayanlar bu yorumları yapmasınlar. Bu çocuk oynamazsa, süre almazsa güçlenemez, güçsüz, kuvvetsiz olur, oynayamaz. Sevilla maçında 70-80 dakika olağanüstü oynadı. Yaptığı şeylere bakıyorsun, bunlar yapacaklarının da garantisi oluyor. Ben çok keyif aldım Arda’dan. Şu an Türkiye’nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Allah onun annesinden, babasından da razı olsun, böyle bir evlat yetiştirmişler. Çok güzel bir çocuk. Bu yetenekleriyle daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak. Belki de Avrupa’da çok büyük takımlarda oynayacak. En yeteneklilerden bir tanesi. Arda, bu yolda devam et ve çok çalış aslan kardeşim"