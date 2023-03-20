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Spor
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Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

2023-03-20 13:44:03
Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen bir programa katıldı.

#1
Foto - Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

Programda Hami Mandıralı, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

#2
Foto - Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

Programın ardından Mandıralı, gazetecilerin soruların yanıtladı. Mandıralı, Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler’den övgüyle bahsederek, onu izlerken keyif aldığını söyledi.

#3
Foto - Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

Futbolcu olduğu zamanın şartlarıyla şimdinin şartlarının çok farklı olduğunu söyleyen Hami Mandıralı, şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

"Bizler gibi olabilecek futbolcular parmakla sayılabilecek kadar az. Bizim jenerasyon, Tanju ağabeylerin jenerasyonu çok çok daha yetenekliydi. O zamanın şartlarıyla bu zamanın şartları çok farklıydı. Şimdi benim izlediğim en büyük futbolcu olacak aday Arda Güler. Müthiş bir oyuncu bu kardeşimiz. Sevilla maçında da olağanüstü oynadı. Ben onu izlerken keyif aldım. Kendisiyle de zaman zaman telefonla konuşuyorum. Ona tecrübelerimden bahsediyorum. İnşallah böyle devam eder. Yüreği ve kalbi değişmez. Bu yeteneklerinin üzerine koyarak gider. Oynayarak başarılı olacağını düşünüyorum.

#5
Foto - Hami Mandıralı’dan Arda Güler'e övgü

Herkes çocuğun arkasından şöyle, böyle diyor ama bu çocuk oynayarak güçlenecek. Futboldan anlamayanlar bu yorumları yapmasınlar. Bu çocuk oynamazsa, süre almazsa güçlenemez, güçsüz, kuvvetsiz olur, oynayamaz. Sevilla maçında 70-80 dakika olağanüstü oynadı. Yaptığı şeylere bakıyorsun, bunlar yapacaklarının da garantisi oluyor. Ben çok keyif aldım Arda’dan. Şu an Türkiye’nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Allah onun annesinden, babasından da razı olsun, böyle bir evlat yetiştirmişler. Çok güzel bir çocuk. Bu yetenekleriyle daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak. Belki de Avrupa’da çok büyük takımlarda oynayacak. En yeteneklilerden bir tanesi. Arda, bu yolda devam et ve çok çalış aslan kardeşim"

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