Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle

Bu devlet Gazze Şeridi ve Batı Şeria’dan oluşmalı. Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm Filistinli mültecilerin dönüşü sağlanmalıdır. Böyle bir gelişme olduğu an Hamas, partinin askeri kanadını lağvedecektir. Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından sonra herhangi bir partinin silahlı bir güce ihtiyacı olmayacaktır. O zaman biz de Filistin demokrasisi içinde yer alan bir parti olacağız” sözlerine de değinen Zentürk söz konusu açıklama hakkında “Yani diyor ki benim elimdeki silah Filistin Devleti’nin olmayışından. O olsun, ben silahı bırakacağım ama ben 1967 sınırları içinde bir Filistin Devleti istiyorum” diye konuştu. El-Hayya yukarıda alıntılanan sözlerinin Associated Press gibi dünya çapında takip edilen bir kaynakta yer alması sayesinde "bazı duymak istemeyen kulaklara ulaştığını” ifade eden Zentürk, Fidan’ın bundan sonraki gelişmeleri çok iyi takip etmesi gerektiğini, eğer ciddi bir takip gerçekleştirebilirse Türkiye’nin, İsrail'i yayılmacı politikasından vazgeçirebilecek müthiş bir güce kavuşacağını iddia etti. Duayen gazeteci sözlerini “Sınırlarını açık tutmaya çalışan çok devlet gördük: Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Ermenistan… Nihayet hale yola girdiler geriye kaldı sınırları açık tek devlet İsrail. Onun sınırlarının taşlarının konulduğu gün meşru taşlarının ama sınırlarının meşru taşlarının konulduğu gün, Filistin sorunu bitmiş demektir” diye sonlandırdı.