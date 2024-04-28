  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ruslar Türkiye’yi apar topar terk ediyor! Hepsi peş peşe ülkeden ayrılmaya başladı! Resmen kaçıyorlar! Sebebi ise...

Patnoslu küçük Nurullah'a Trabzonspor’dan büyük jest!

Meclis’te onaylandı! Duyan, havalara zıpladı! O borçların tamamı silinecek

17 yıldır dağda tek başına yaşayan adamın insanlara küsme nedeni şaşırttı! Sen ne yaptın böyle Mehmet dayı

Erdoğan’la ilgili bomba iddia! Bölgedeki uçan kuştan bile haberi olan isim “Artık başka bir Erdoğan seyredeceğiz” diyerek o gelişmeyi duyurdu

Ekonomist Hatice Kolçak uyardı! Sakın vazgeçmeyin yatırım yapan kazanacak

İşte öne çıkan 2 devlet! Avrupa ülkesi değil sanki PKK kampı

Saatte 80 km hızla yumruk atabiliyor: Meğer tabiatın en güçlü hayvanı oymuş! Hiç göründüğü gibi değil

Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle
Gündem
5
Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle

2024-04-28 12:04:00
Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle

Youtube kanalından yayınladığı videolarla hem Türk hem de dünya siyasetinin nabzını tutan gazeteci Ardan Zentürk, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 17 Nisan’da Katar'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında basın mensuplarının karşısında yaptığı açıklamalar hakkında çok önemli tespitlerde bulundu.

1
#1
Foto - Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle

Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "İsrail'in Gazze'de imza attığı suçların bölgede çatışmaya dönüşme riski taşıdığını öteden beri söylüyoruz, olayların tırmanması ve yayılması hakkında duyduğumuz tedirginliğe karşı da uyarılarımızı yapmıştık" dedikten sonra "İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgeyi tam anlamıyla bir savaş alanına çevirmeyi arzuladığı gayet açıktır" diye devam etti.

#2
Foto - Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle

Fidan’ın konuşmasında en dikkat çeken söz ise “Yıllardır Hamas'a sürdürdüğümüz dostane ilişkiler çerçevesinde bu noktaya varmış olmamızdan dolayı çok mutluyum ve bunu da büyük bir mutluluk içinde sizlere aktarıyorum. Hamas 1967 sınırları içinde bir Filistin devletinin, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını onayladı” demesi oldu.

#3
Foto - Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle

Ardan Zentürk, Fidan’ın çıkışı hakkında “Bunu tersten okuduğunuz zaman Hamas, 1967 sınırları dahilinde bir İsrail devletinin varlığını da onaylamış oluyordu. Ben bunu böyle yorumladım ve batılılar bir türlü bu meselenin burasına yanaşamadılar. Yanaşsalar ayaklarının altındaki Bir siyasi zemin kaymış olacak. O zaman mecbur olarak iki devletli çözüm ve 1967 sınırları içinde İsrail meselesi öne çıkacak” yorumunda bulundu. İsrail’in iki devletli çözümü kati surette reddettiğini beliren usta gazeteci Filistin ile İsrail’in bu konuda anlaşması durumunda batılılar açısından söyleyebilecek hiçbir söz kalmayacağını söyledi. Gazze Şeridi Örgütlenmesi Başkan Yardımcısı Hamas Polit Büro Üyesi Halil El-Hayya’nın Associated Press’e verdiği demeçte sarf ettiği “Hamas, 1967 sınırları içinde tam egemen ve bağımsız bir Filistin devletini onaylıyor.

#4
Foto - Hamas, Hakan Fidan’ı doğruladı! Türkiye’den müthiş hamle

Bu devlet Gazze Şeridi ve Batı Şeria’dan oluşmalı. Uluslararası hukuk çerçevesinde tüm Filistinli mültecilerin dönüşü sağlanmalıdır. Böyle bir gelişme olduğu an Hamas, partinin askeri kanadını lağvedecektir. Bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından sonra herhangi bir partinin silahlı bir güce ihtiyacı olmayacaktır. O zaman biz de Filistin demokrasisi içinde yer alan bir parti olacağız” sözlerine de değinen Zentürk söz konusu açıklama hakkında “Yani diyor ki benim elimdeki silah Filistin Devleti’nin olmayışından. O olsun, ben silahı bırakacağım ama ben 1967 sınırları içinde bir Filistin Devleti istiyorum” diye konuştu. El-Hayya yukarıda alıntılanan sözlerinin Associated Press gibi dünya çapında takip edilen bir kaynakta yer alması sayesinde "bazı duymak istemeyen kulaklara ulaştığını” ifade eden Zentürk, Fidan’ın bundan sonraki gelişmeleri çok iyi takip etmesi gerektiğini, eğer ciddi bir takip gerçekleştirebilirse Türkiye’nin, İsrail'i yayılmacı politikasından vazgeçirebilecek müthiş bir güce kavuşacağını iddia etti. Duayen gazeteci sözlerini “Sınırlarını açık tutmaya çalışan çok devlet gördük: Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi ve Ermenistan… Nihayet hale yola girdiler geriye kaldı sınırları açık tek devlet İsrail. Onun sınırlarının taşlarının konulduğu gün meşru taşlarının ama sınırlarının meşru taşlarının konulduğu gün, Filistin sorunu bitmiş demektir” diye sonlandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yavuz

Batı gerçekleri doğruları görmezlikten gelmesi KAN ile beslendiğinin kanıtıdır. Sorunların olduğu bir dünya onların menfatine. Müslüman kanının akmasında zevk alan haçlı zihniyeti savaşların durmasını istemiyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
İYİ Parti'de yeni Genel Başkan belli oldu
Gündem

İYİ Parti'de yeni Genel Başkan belli oldu

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi resmen sona erdi. İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda, Müsavat Dervişoğlu aldığı 611 oyla yeni genel baş..
“Bu memleket bitmiştir” Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu böyle yorumladı Nedim Şener paylaştı
Gündem

“Bu memleket bitmiştir” Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu böyle yorumladı Nedim Şener paylaştı

Gazeteci Nedim Şener, Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu’nun bir TV söyleşisini paylaştı. İkilinin söyleşisinde Erhan Afyoncu “Bu ülkede Türküm..
Karakolda dehşet! 2 polis şehit oldu
Gündem

Karakolda dehşet! 2 polis şehit oldu

Adıyaman'da bir polis, karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hasta..
Avrupa Birliği'nden Üç arap ülkesi için 5 yıllık vize kolaylığı! Kararı resmen açıkladı
Dünya

Avrupa Birliği'nden Üç arap ülkesi için 5 yıllık vize kolaylığı! Kararı resmen açıkladı

Avrupa Birliği (AB) yatırımları arttırmak için Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Umman ve Bahreyn'e vize kurallarını esnetti. beklenmedik..
“Ya Rab Siyonistleri kahru perişan eyle” Erdoğan böyle dua etti sonra olanlar oldu
Gündem

“Ya Rab Siyonistleri kahru perişan eyle” Erdoğan böyle dua etti sonra olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'daki konuşmasında dua ederek Siyonistlerin kahruperişan olmasını istemişti. Konuşmanın ardından..
Emeklilere ücretsiz oldu! Yarından itibaren başlıyor, emekliler 1 lira bile ödemeyecek

Emeklilere ücretsiz oldu! Yarından itibaren başlıyor, emekliler 1 lira bile ödemeyecek
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23