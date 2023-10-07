2023-10-07 14:26:55 Hamas, başlattığı operasyonla perişan etmişti! İsrail’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Hamas’ın silahlı kanadının İsrail’e yönelik başlattığı operasyon sürerken, İsrail’in acil yardım servisi, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden başlatılan saldırılarda en az 22 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı kuruluşunun açıklamasına göre, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.