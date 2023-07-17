Hamam böceğinin kökünü kazıyan yöntem! Sadece 5 dakika sürüyor

Ya da doğal yöntem olan soğanı deneyi. Kestiğiniz soğanı karbonatlı suyla karıştırıp hamam böceğinin çıktığı deliklere dökün. 5 dakika da etkisini gösterecek olan bu yöntem hem pratik hem daha etkili. Unutmayın, hamam böceklerinden tamamen kurtulmak biraz zaman alabilir ve sürekli bir çaba gerektirebilir. Sabırlı olun ve yukarıdaki adımları düzenli olarak uygulayarak böceklerin sayısını azaltabilirsiniz.