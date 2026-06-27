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Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye yasası' hakkında konuştu: Geçici olacak

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Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye yasası' hakkında konuştu: Geçici olacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci sonrasında yürürlüğe girecek yasal düzenlemenin bağımsız ve geçici olacağını vurgulayarak, bu adımın kesinlikle bir af niteliği taşımadığını ifade etti.

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Foto - Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye yasası' hakkında konuştu: Geçici olacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Mecliste oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda bütün partilerin ortak ittifakıyla bir rapor çıktığını ve bu raporun yol haritası şeklinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Benim gönlümden geçen bütün partilerin ittifakıyla Meclise bir yasa gelir ve çok süratle bu geçer." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye yasası' hakkında konuştu: Geçici olacak

Bütün iç ve dış şartların olumlu olduğu bir sürecin yaşandığına işaret eden Kurtulmuş, "Eğer bu noktada temkinli, dikkatli olmazsak ve acele hareket etmezsek korkarım ki araya birtakım provokasyonlar girer." dedi.

#3
Foto - Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye yasası' hakkında konuştu: Geçici olacak

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin devamındaki infaz düzenlemelerine değinerek, "Bir kere çıkarılacak yasa, müstakil ve geçicidir. İlanihaye bütün herkesi kapsayacak ve ilanihaye yürürlükte kalacak bir yasa olmayacak tabii. Amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, bir sene, neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler, bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Geçici dememizin birinci sebebi bu. İkincisi, çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır. Öyle bir algı şeklinde olmayacaktır, olmaması gerekir. Bunun daha çok bir infaz düzenlemesi olması gerekir." şeklinde konuştu.

#4
Foto - Kurtulmuş 'Terörsüz Türkiye yasası' hakkında konuştu: Geçici olacak

Komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere Türkiye'nin büyük çoğunluğunu rencide edecek hiçbir çabanın, teklifin, çalışmanın içinde olmamayı kararlaştırdıklarını vurgulayan Kurtulmuş, büyük çoğunluğu bitirilmiş, prensiplerde anlaşılmış bir sürecin süratle tamamlanmasının Türkiye'nin hayrına olduğunu düşündüklerini belirtti.

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Yorumlar

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ALLAHSIZ KİTAPSIZLARLA İSLAM düşmanları ile hangi anlaşma netice vermişde bu verecek... israil abd oyunu devrede... büyük İsrail projesinin taşları döşeniyor..bu şeytanlar ölmelerine yakın da şey derler ya bu yanlıştı..ALLAH affetsin ...... hakkınızı helal edin....hep aynı terane...
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