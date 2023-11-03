2023-11-03 11:25:10 Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...
Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda halsizliğin en önemli etkenlerinden olan vitamin eksikliği ile ilgili olarak, özellikle D vitamini oranlarının düşük olduğu ve c gibi yüksek bir oranda, kişilerin vitamin eksikliği yaşadığı belirlendi. Fakat özellikle kış aylarına girerken D vitamini seviyelerinin önem taşıdığı bugünlerde, sıklıkla hastalanmanın faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.