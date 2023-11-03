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Sağlık
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Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

2023-11-03 11:25:10
Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda halsizliğin en önemli etkenlerinden olan vitamin eksikliği ile ilgili olarak, özellikle D vitamini oranlarının düşük olduğu ve c gibi yüksek bir oranda, kişilerin vitamin eksikliği yaşadığı belirlendi. Fakat özellikle kış aylarına girerken D vitamini seviyelerinin önem taşıdığı bugünlerde, sıklıkla hastalanmanın faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Uzmanlara göre, D vitamini birçok vücut fonksiyonu için büyük bir öneme sahiptir ve vücudun güçlü ve sağlıklı kemikler için gerekli olan kalsiyumu emmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Ayrıca bağışıklık sisteminde ve vücudun kas ve sinir sağlığında da önemli bir rol oynar.

#2
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Yale Medicine'e göre insanların vitamin alma yolları yiyeceklerden, güneşten veya takviyelerden geliyor. Uzman Diyetisyen Arielle Lebovitz, geniş çapta bir D vitamini eksikliği bulunduğu konusunda uyarıyor.

#3
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Vücut doğal olarak güneş ışığını vücutta D vitaminine dönüştürüyor ancak güneş kremi kullanan, cildinde melanin düzeyi yüksek olan, zamanının çoğunu iç mekanda geçiren, güneş ışığının az olduğu bir bölgede yaşayan veya kirliliğin fazla olduğu şehirlerde yaşayan kişiler de var.

#4
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Lebovitz, günlük D vitamini ihtiyaçlarının karşılama olasılığının daha düşük olması halinde doktorlarının tavsiyesiyle takviyeden faydalanabileceğini gösteriyor. Özellikle yaşlılar, obez kişiler, hastanede yatanlar ve genellikle güneş ışığından az faydalanan kişiler, bu riskle karşı karşıya.

#5
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİZİN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖSTEREN İŞARETLER Sık sık hastalanmak: D vitamini bağışıklık sisteminin dengelenmesinde önemli bir rol oynar ve mevsimsel soğuk algınlığı veya gribin önlenmesine yardımcı olabilir.

#6
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Lebovitz, bir kişinin her nezle ve grip nedeniyle sürekli hastaysa, D vitamini eksikliği yaşıyor olabileceğini vurguladı. Bu durum da enfeksiyona karşı duyarlılığını artırıyor olabilir çünkü D vitamini vücudun bağışıklık fonksiyonunda hayati bir rol oynadığı konusunda uyarıda bulundu.

#7
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Vücut ağrısı: D vitamini kemik, kas ve sinir sağlığında rol oynadığından ağrı aynı zamanda birinin yeterince almadığının bir uyarı işareti de olabilir. Lebovitz, "D vitamini eksikliğinin yaygın belirtileri kemik ağrısı ve kas spazmlarını içerebilir" diye açıkladı. D vitamini eksikliği aynı zamanda kemikleri zayıflatan ve kırılma olasılığını artıran bir hastalık olan osteoporoza da neden olabilir. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre "Osteoporoz çoğunlukla yetersiz kalsiyum alımıyla ilişkilidir, ancak yetersiz D vitamini alımı kalsiyum emilimini azaltarak osteoporoza katkıda bulunur."

#8
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Ağız sağlığında kötüleşme: Lebovitz, D vitamini eksikliğinin "çürükler, diş eti iltihabı ve periodontal hastalık gibi diş sorunlarına" neden olabileceğini söyledi. Ağız sağlığı, kişinin genel sağlığıyla ve D vitamininin kalsiyum üzerindeki etkisiyle bağlantılıdır ve bağışıklık sisteminin iyileşmesi, diş çürümesi ve diş eti hastalığının önlenmesine yardımcı olur. Ruh sağlığında kötüleşme, düşük enerji: Lebovitz, D vitamini eksikliğinin bir diğer yaygın belirtisinin, yorgunluk ve depresyona bağlı olumsuz duygular olabileceğini söyledi.

#9
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde 2020 yılında yayınlanan bir araştırma, D vitamini takviyesinin olumsuz duyguları azalttığını ve en çok D vitamini düzeyi düşük veya majör depresif bozukluğu olan kişilerde etkili olduğunu buldu. Kilo kontrolünde zorluk: Lebovitz, "Kilo vermede zorluk aynı zamanda D vitamini eksikliğini de gösterebilir" dedi.

#10
Foto - Halsizliğin çaresi bulundu! D vitamini depolarını doldurup, enerjiyi coşturan o besin...

Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde 2018'de yayınlanan ve obezitenin vücuttaki iltihapla bağlantılı olduğunu ortaya koyan bir çalışmaya atıfta bulunarak, daha fazla kilolu ve yağ dokusuna sahip kişilerin vitamin eksikliği yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu açıkladı. Araştırmacılar hem kilo vermenin hem de D vitamini takviyesinin inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.

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