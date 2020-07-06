  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
17
Haliç'te korkunç görüntü!

2020-07-06 18:38:35
Haliç'te korkunç görüntü!

Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklikler görüldü.

#1
Foto - Suyun renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşıyor.

Suyun renk değişimi, Haliç Köprüsü'nden Eyüpsultan Silahtarağa'ya kadar olan bölümde kıyı kesimlerinde, bazı yerlerde ise orta kısımlarda yoğunlaşıyor.

#2
Foto - Deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü göze çarpıyor.

Deniz suyu renginin kahverengi ve siyaha dönüştüğü göze çarpıyor.

#3
Foto - Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkat çekiyor.

Havadan çekilen görüntülerde de renk değişimi dikkat çekiyor.

#4
Foto - Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek şunları söyledi:

Eyüp'te yaşayan Mert Cavuş, Haliç'e arkadaşlarıyla sürekli geldiğini belirterek şunları söyledi:

#5
Foto -

"17 yıldır buradayım. Deniz son zamanlarda böyle olmaya başladı."

#6
Foto -

"Önceden Haliç'in hali böyle değildi."

#7
Foto -

"Daha önceden denizin dibi görünüyordu. Şimdi görünmüyor."

#8
Foto -

"Haliç'te çok koku oluyor. Bu koku yukarıdaki evlere de vuruyor. Buranın temizlenmesi lazım."

#9
Foto - Bölgede yaşayan Metin Aksu ise Haliç'te balıkların artık görülmediğini belirterek, kötü koku oluştuğunu söyledi. Aksu, Haliç'in temizlenmesini beklediklerini ifade etti.

Bölgede yaşayan Metin Aksu ise Haliç'te balıkların artık görülmediğini belirterek, kötü koku oluştuğunu söyledi. Aksu, Haliç'in temizlenmesini beklediklerini ifade etti.

#10
Foto - İşte Haliç'teki o görüntüler...

İşte Haliç'teki o görüntüler...

#11
Foto - İşte Haliç'teki o görüntüler...

İşte Haliç'teki o görüntüler...

#12
Foto - İşte Haliç'teki o görüntüler...

İşte Haliç'teki o görüntüler...

#13
Foto - İşte Haliç'teki o görüntüler...

İşte Haliç'teki o görüntüler...

#14
Foto - İşte Haliç'teki o görüntüler...

İşte Haliç'teki o görüntüler...

#15
Foto - İşte Haliç'teki o görüntüler...

İşte Haliç'teki o görüntüler...

#16
Foto - İşte Haliç'teki o görüntüler...

İşte Haliç'teki o görüntüler...

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'da Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi, hac mevsimi boyunca koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında bir sağlık p..
Vatiyye Üssü’’ne yapılan alçak saldırıyı üstlendiler
Dünya

Vatiyye Üssü’’ne yapılan alçak saldırıyı üstlendiler

Libya'da dün Vatiyye Hava Üssü'ne yapılan küstah hava saldırısını darbeci Hafter güçlerinin üstlendiği ifade edildi.
BAE'den alçak algı operasyonu! 'Org. Yaşar Güler Libya'da saldırıda öldü'
Dünya

BAE'den alçak algı operasyonu! 'Org. Yaşar Güler Libya'da saldırıda öldü'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in Libya'ya düzenlediği ziyaret sonrası Birleşik Arap Emirlikleri algı o..
Destici'den dikkat çeken ifadeler: Türkiye'de üretiminin bitmesi gerekiyor
Gündem

Destici'den dikkat çeken ifadeler: Türkiye'de üretiminin bitmesi gerekiyor

Sakarya'da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, havai fişek üretim döneminin Türkiy..
Zoteeva: Şu an itibariyle tamamını Türkiye'den satın alıyoruz
Ekonomi

Zoteeva: Şu an itibariyle tamamını Türkiye'den satın alıyoruz

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan Akkuyu'da çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ..
Dikkat çeken açıklama: Türkiye olmasa halimiz perişan olur
Gündem

Dikkat çeken açıklama: Türkiye olmasa halimiz perişan olur

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, "Türkiye'den başka Türkmenlere yardım eden yok. Türkiye olmasa, orada halimiz ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı