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Hakkari'de dehşet anları! Ölüler var

2022-12-05 17:44:10
Hakkari'de dehşet anları! Ölüler var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 3 kişi, silahla vurularak öldürüldü.

#1
Foto - Hakkari'de dehşet anları! Ölüler var

Esenyurt Mahallesi TOKİ konutları yakınında 3 kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Hakkari'de dehşet anları! Ölüler var

Yapılan incelemede Haşim Ç'nin (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

#3
Foto - Hakkari'de dehşet anları! Ölüler var

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Seyfettin Ç. (41) ve eşi Evin Ç. (35), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

#4
Foto - Hakkari'de dehşet anları! Ölüler var

Olay yerindeki incelemenin ardından Haşim Ç'nin cesedi hastanenin morguna kaldırıldı.

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