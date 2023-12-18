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Spor
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Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

2023-12-18 14:47:50
Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

TFF, Trabzonspor’un sert açıklamasına rağmen Mete Kalkavan’a maç verdi.

#1
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

Süper Lig’in 17. Haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklanırken, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaptığı hatalarla dikkat çeken ve 4 hafta maç verilmeyen Mete Kalkavan’a maç verilmesi dikkat çekti.

#2
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

Süper Lig’in 17. Haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklanırken, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaptığı hatalarla dikkat çeken ve 4 hafta maç verilmeyen Mete Kalkavan’a maç verilmesi dikkat çekti.

#3
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

4 Kasım 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında yaptığı hataların ardından 4 hafta maç verilmeyen VAR Mete Kalkavan, 1 aylık ara sonrasında TFF 1. Lig maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

#4
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

TRABZONSPOR’DAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

#5
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

Kalkavan’a görev verilmesi üzerine Bordo mavililer TFF ve MHK hakkında çok sert bir açıklama yapmıştı.

#6
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

Bordo mavililer, “Kurduğunuz kirli düzeni yerle bir edeceğiz!” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

#7
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

“04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı. Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti. 'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların ‘Bir daha asla maç alamayacak’ dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için ‘yok’ hükmündedir. Söz verip sözünde durmayanlar! Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız. Biz; Trabzonspor’uz. Sözümüzün eriyiz! Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz.”

#8
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

SORUYA “HAYIR” CEVABINI VERDİ

#9
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı bitiş düdüğü ile Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın müsabaka hakemi Halil Umur Meler’e yumruk atması sonrasında yaşanan süreçte Süper lig hakemleri ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir araya gelerek toplantı yapmıştı.

#10
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

Bu toplantıda hakemler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye “Mete Kalkavan’ın hakemliği bırakması için herhangi bir kimseye söz verdiniz mi?” sorusunu yöneltmiş, bu soru Trabzonspor’un yaptığı akıllara getirmiş ve Büyükekşi ise bu soruya “Hayır” cevabını vermişti.

#11
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde;

#12
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

YARIN 17:00 Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan 20:00 İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan 20:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

#13
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

20 ARALIK ÇARŞAMBA 17:00 Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük 20:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu 20:00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

#14
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

21 ARALIK PERŞEMBE 17:00 Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan 17:00 Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu 20:00 Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk 20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

#15
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

#16
Foto - Hakemleri konuşmaya kaldığımız yerden devam! Bu kararı kimse tahmin etmezdi! 4 hafta sonra:

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