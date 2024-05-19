2024-05-19 11:10:02 Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı
Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş-Hatayspor maçında ilginç bir an yaşandı.
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Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş-Hatayspor maçında ilginç bir an yaşandı.
Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Mücadelede oldukça ilginç bir an yaşandı.
Karşılaşmanın yan hakemi, Hataysporlu oyuncuyu kısa süreliğine sakatladı.
Taç çizgisi kenarında Rashica ile ikili mücadeleye giren Hataysporlu Bura Yılmaz, yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan ile çarpıştı.
Uyarcan, Yılmaz'dan kaçmak için kenara doğru zıplarken, yere inerken Burak Yılmaz'ın aşil tendonuna bastı.
Sosyal medyada bu hareket için, 'kırmızı kartlık faul' yorumları yapıldı.
Burak Yılmaz, kısa süre bir tedavinin ardından oyuna devam etti.
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