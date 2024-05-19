  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
8
Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

2024-05-19 11:10:02
Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş-Hatayspor maçında ilginç bir an yaşandı.

#1
Foto - Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti.

#2
Foto - Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Mücadelede oldukça ilginç bir an yaşandı.

#3
Foto - Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Karşılaşmanın yan hakemi, Hataysporlu oyuncuyu kısa süreliğine sakatladı.

#4
Foto - Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Taç çizgisi kenarında Rashica ile ikili mücadeleye giren Hataysporlu Bura Yılmaz, yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan ile çarpıştı.

#5
Foto - Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Uyarcan, Yılmaz'dan kaçmak için kenara doğru zıplarken, yere inerken Burak Yılmaz'ın aşil tendonuna bastı.

#6
Foto - Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Sosyal medyada bu hareket için, 'kırmızı kartlık faul' yorumları yapıldı.

#7
Foto - Hakem, Hataysporlu oyuncuyu sakatladı

Burak Yılmaz, kısa süre bir tedavinin ardından oyuna devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Erol Özkasnak'tan ayağının tozuyla Erdoğan'a tehdit
Gündem

Darbeci Erol Özkasnak'tan ayağının tozuyla Erdoğan'a tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın affettiği darbecilerden Erol Özkasnak'tan skandal bir tehdit geldi.
F-16 ÖZGÜR, yerli LGK kitleriyle birleşti
Teknoloji

F-16 ÖZGÜR, yerli LGK kitleriyle birleşti

F-16 ÖZGÜR ile LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü bomba kitleri birleşti. ASELSAN yürütülen testlerin görüntülerini yayınladı.
Jandarmaya hain tuzak! 2 kişi gözaltında
Gündem

Jandarmaya hain tuzak! 2 kişi gözaltında

Tokat Valisi Numan Hatiboğlu 5’i jandarma görevlisi 7 kişinin yaralanmasına neden olan el yapımı patlayıcıyla ilgili 2 kişinin yakalandığını..
NATO Karargâhında 5 yıl görev yapan albay 30 yıllık kripto FETÖ’cü çıktı
Gündem

NATO Karargâhında 5 yıl görev yapan albay 30 yıllık kripto FETÖ’cü çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü’nün yürüttüğü FETÖ so..
Son dakika bombası patladı! Beşiktaş'ta hedef 12'den vuruldu! Mourinho Beşiktaş'ta...
Spor

Son dakika bombası patladı! Beşiktaş'ta hedef 12'den vuruldu! Mourinho Beşiktaş'ta...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Jose Mourinho ile görüştüklerini kaydetti.

Almanya tarihinde ilk kez silahlı İHA uçurdu! Bakın o İHA'lar kimin
Teknoloji

Almanya tarihinde ilk kez silahlı İHA uçurdu! Bakın o İHA'lar kimin

İsrail'in Filistin'de savaş suçu işlediğine dair çıkışlarda bulunmaya başlayan Almanya'nın Heron TP İHA'yı uçurması 'Bu ne yaman çelişki?' d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23