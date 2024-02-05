Hakan Fidan'dan çok önemli açıklamalar! İsrail güvenlik değil toprak peşinde

BALKANLAR Balkanlar'da Türkiye'den destekler beklendiğini söyleyen Fidan, bu destekleri en ideal bir şekilde yapmak için sürekli diyalog halinde olunması gerektiğini belirtti. Fidan, kısa süre önce Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya'ya düzenlediği ziyaretlerin bunu kapsadığını söyleyerek Arnavutluk ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sistematik bir şekilde ilerleme konusunda ciddi çaba olduğunu kaydetti. Bulgaristan-Türkiye arasındaki ilişkilerin fevkalade düzeyde olduğunu dile getiren Fidan şunları kaydetti: "Şu anda koalisyonda olan partilerin hepsiyle de biliyorsunuz orada neredeyse bir ulusal mutabakat hükümeti var. Onların meclis gruplar başkanları ile bir araya gelme imkanım oldu, ilişkilerimizi daha ileri nasıl taşırız, soydaşlarımıza yönelik iyileştirmeler daha fazla nasıl yapılabilir onu çok yoğun konuştuk. Özellikle de Bulgar hükümetinin giderek daha demokratik bir tutum ve kendine güven içerisinde soydaşlarımıza daha geniş alan açmaya yönelik bir tavrı olduğunu da memnuniyet ile müşahede ettim. Bu iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri taşıyan bir konu." Fidan, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinerek "Bizim tarihten tevarüs ettiğimiz sorunlarımız var Ege'de. Bu jenerasyona ait değil, bu sorunların bir kısmı, bunu biz devraldık." ifadelerini kullandı. Bu jenerasyonun sorumlu bireyleri olarak, bu sorunların nasıl yönetileceği, olgun devletler olarak bu sorunların paranteze alınıp, hangi alanlarda ilişkilerin ilerletilebileceğine dair bir metodoloji ortaya konulduğunu söyleyen Fidan, "Her iki liderin de ortaya koyduğu vizyon ve destekle, biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu pozitif gündemi ilerletmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Fidan, ekonomi, turizm, eğitim ve kültürel faaliyetler, vize işbirliği, adalara seyahatler de dahil olmak üzere birçok konu olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Diğer taraftan, aramızdaki kronik konular, başta Ege adalarının statüsü olmak üzere silahlandırma ile ilgili konular, hava sahası vesaire tanımlamaları... Burada yeni bir bakış açısı ile sorun nasıl tartışılabilir ona yönelik bir şeyimiz var arayışımız var. Meslektaşım ile beraber bunu çok konuşuyoruz. Askeri gerginliği azaltma ile ilgili her iki tarafın da bir şeyi var mutabakatı var bu konuda da bu mutabakat şuana kadar iyi gidiyor. Göçle mücadele konusunda ciddi bir arayış var bu konuda iyi bir diyalog var özellikle İçişleri Bakanı'mızın da oraya yönelik yaptığı yapıcı yaklaşım ciddi cevap buluyor." Fidan, antet konulardan birinin Kıbrıs olduğunu belirterek, diplomasinin sınırlarını genişleterek çözülmeye çalışıldığını aktardı.