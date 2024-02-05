Hakan Fidan'dan çok önemli açıklamalar! İsrail güvenlik değil toprak peşinde

İKİ MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIK VE SALGIN HASTALIKLA KARŞI KARŞIYA Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararının fevkalade önemli olduğuna işaret eden Bakan Fidan, "Öyle bir dram ile karşı karşıyayız ki, ortaya koyacağınız tarihi bir başarı, eğer şiddetin kendisini, trajedinin kendisini önleyemiyorsa bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla bizim bir an önce özellikle bu katliamın durdurulması meselesine yoğunlaşmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. Fidan, İsrail'in attığı bombalarla ve sebep olduğu yıkımla hayatını kaybedenler konusunda büyük endişeler taşındığını söyleyerek 2 milyondan fazla insanın açlık ve salgın hastalıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Gazze'de insanların rehin durumda olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti: "Siz bunları belli bir coğrafi bölgede tutuyorsunuz, içeriye yardım girmesine de izin vermiyorsunuz. Sizin kontrolünüz dışında giren yardımları bombalıyorsunuz. Bu insanların yaşadığı altyapıyı yok ediyorsunuz. Suya, elektriğe ve iletişime erişim imkanlarını kaldırıyorsunuz ve insanlar sizin elinizde rehin. Bunun adını böyle koymak lazım." Fidan, "En son muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde, şu anda bir teklif var ortada, masada, Hamas bunu kendi içerisinde değerlendiriyor. Hamas'ın bir hedefi özellikle kalıcı ateşkes karşılığında rehinelerin bırakılması karşılıklı olarak." ifadesini kullanarak İsrail'in halen kalıcı ateşkes konusunda çok fazla hevesli görünmediğini kaydetti. Türkiye'nin çeşitli formatlarda taraflarla istihbari ve diplomatik görüşmelerde bulunduğunu belirten Hakan Fidan, Türkiye'nin ilk amacının "bir an önce ateşkesin sağlanmasına yönelik çaba" olduğunu aktardı. Fidan, iki devletli çözüme geçilmesi gerektiğinin de altını çizerek şunları kaydetti: Filistin-İsrail meselesindeki sorunu uluslararası arenada tanımlayan bazı kalıp cümleler var, onların da değişmesi gerekiyor ki, özellikle hem dünya kamuoyunun bu konuya farklı bir bakış açısı getirmesi lazım. Dolayısıyla onların baskı yaptığı devletleri de devlet organları da farklı bakması lazım." Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarının, esas itibarıyla taktik olarak başarılı adımlar atmış gözükse de topyekun strateji olarak bakıldığında hem İsrail halkına hem Filistin halkına hem bölgeye büyük fecaat getirdiğini söyledi. İsrail'in yanıtlaması gereken sorunun, "(İsrail) Ben, 67 sınırlarıyla memnunum, başkasının toprağında da gözüm yok diyebiliyor mu?" olduğunun altını çizen Bakan Fidan, dünya kamuoyunun da İsrail'e soracağı sorunun da bu olması gerektiğini, kilit sorunun bu olduğunu vurguladı.