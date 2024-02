Hakan Fidan'dan çok önemli açıklamalar! İsrail güvenlik değil toprak peşinde

"TAHIL KORİDORU HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDE" Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay Türkiye'yi ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlere ilişkin soruya, "Sayın Putin'in ziyareti önceden aslında planlanmış bir ziyaretti. Şimdi bu ziyarette bazı konuları tekrar görüşme imkanı olacak." cevabını verdi. Fidan, Türkiye'nin enerji dahil pek çok alanda yakın ilişki içerisinde olduğu Rusya'nın Suriye'de YPG ve PKK terör örgütlerine göz yummamasını beklediklerini belirterek "Suriye'de Rus silahlı kuvvetleri ile bizim silahlı kuvvetlerimiz arasında çatışmasızlık mekanizması var. Özellikle Suriye içerisinde operasyon düzenleyeceğimiz zaman, bu mekanizma her zaman bizim istediğimiz şekilde sağlıklı işlemeyebiliyor." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin birinci önceliğinin, Fırat'ın doğusundan ve batısından terör örgütü PKK'nın tehdidinin bir an önce kaldırılması olduğunu belirten Fidan, Rusya'nın da başka beklentilerinin olduğunu ve bu konunun müzakereye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Fidan, "Pozisyonlar ne olursa olsun, bizim operasyonlarımız devam ediyor." dedi. Fidan, İsrail-Filistin konusunda Rusya'nın Türkiye'ye yakın bir pozisyonda bulunduğunu da kaydetti. Rusya-Ukrayna meselesine ilişkin Tahıl Koridoru'nun her zaman Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirten Fidan, "Sayın Putin'in ziyaretinde de bu konu masada muhakkak olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı'mız bu konuya çok önem veriyor. Özellikle tahıl üzerinden dünyadaki başta güney nüfusları, Afrika olmak üzere fakirlerin buğdaydan mahrum bırakılması, yüksek fiyattan gıdaya erişimin gündeme gelmesi bizim insani açıdan gerçekten görmek istemediğimiz bir durum. Kendimize de borç bildiğimiz bir husus." değerlendirmesinde bulundu.