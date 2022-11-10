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Spor
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Haji Wright'a ABD'den Dünya Kupası sürprizi

2022-11-10 14:14:47
Haji Wright'a ABD'den Dünya Kupası sürprizi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un yıldız forveti Haji Wright, geçen yılki performansını, bu sezonda sürdürüyor.

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Foto - Haji Wright'a ABD'den Dünya Kupası sürprizi

24 yaşındaki yıldız, bu sezon geride kalan 13 haftada takımı adına 9 gol atma başarısı gösterdi.

#2
Foto - Haji Wright'a ABD'den Dünya Kupası sürprizi

Yükselen performansının ardından başarılı futbolcu, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası aday kadrosuna çağırıldı.

#3
Foto - Haji Wright'a ABD'den Dünya Kupası sürprizi

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda B grubunda 21 Kasım 2022’de Galler, 25 Kasım 2022’de İngiltere ve 29 Kasım 2022’de İran ile ilk iki mücadelesi verecek.

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