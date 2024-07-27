2024-07-27 08:56:33 Hafta sonuna yağmurla uyandık
Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbullular hafta sonuna sağanak yağış ile uyandı.
Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbullular hafta sonuna sağanak yağış ile uyandı.
İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı.
Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber E5 Karayolunda sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.
O anlar E5 Bostancı mevkiinde görüntülendi.
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