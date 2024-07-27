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Hafta sonuna yağmurla uyandık

2024-07-27 08:56:33
Hafta sonuna yağmurla uyandık

Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbullular hafta sonuna sağanak yağış ile uyandı.

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#1
Foto - Hafta sonuna yağmurla uyandık

İstanbullular sıcak ve nemli geçen bir haftanın ardından hafta sonuna yağmurla giriş yaptı.

#2
Foto - Hafta sonuna yağmurla uyandık

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede etkisini göstermeye başladı.

#3
Foto - Hafta sonuna yağmurla uyandık

Yolların kısa sürede su birikintisi ile dolmaya başlamasıyla beraber E5 Karayolunda sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.

#4
Foto - Hafta sonuna yağmurla uyandık

O anlar E5 Bostancı mevkiinde görüntülendi.

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