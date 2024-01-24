2024-01-24 14:52:51 Hafize Gaye Erkan’la ilgili Türkiye’yi şok eden iddia! Her şeyi bilen çok gizli kaynak açıkladı
Merkez Bankası 2024'ün ilk faiz kararını yarın saat 14:00'te açıklayacak. Faiz kararı kadar hakkındaki iddialar nedeniyle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ne yapacağı da merak konusu oldu. Cüneyt Özdemir'in Haber Müdürü gazeteci Kenan Taş, "Aylar öncesinden Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası başkanı olacak" diyen kaynağının "Yakında Erkan affını isteyecek" dediğini duyurdu.