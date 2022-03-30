Hafızayı güçlendiren 5 bitki

Yeşil çay Yeşil çay, lezzetli tadına ek olarak beyinde bilgi alışverişini de artırır. Polifenol EGCG içeren yeşil çay, öğrenmeyi geliştirir ve hafızayı uyarır. Yeşil çayın içerdiği teanin ve doğal antioksidanlar nörodejeneratif hastalıklar ve hafıza kaybı ile mücadeleye yardımcı olur. 100 gr yeşil çay genellikle 1 ila 2 gr teanin içerir. Yeşil çayın beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek için yaş ortalaması 24 olan 12 sağlıklı kişi üzerinde bir çalışma yapılmıştır. 27.5 gr yeşil çay özütü içeren bir içecek içen grubun beyin fonksiyonlarının arttığı ve ayrıca yeşil çay özlerinin beynin parietal ve ön lobları arasındaki bağlantıyı arttırdığı görülmüştür. Beynin bu bölgeleri bilgiyi geçici olarak depolama ve kullanma işlevine sahiptir. Yeşil çayın faydalarından yararlanmak için günde 2 veya 3 bardak içilmesi önerilir.