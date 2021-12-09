Hafızayı geliştirmek için basit yöntemler

Kısa süreli bellek, duyusal bellek, uzun süreli bellek, çalışma belleği ve anısal bellek gibi hafıza türleri vardır. Her şeyden önce, kısa süreli hafıza çok önemlidir. Kısa süreli hafızanın düşük olduğu durumlarda, örneğin bir şey duyduktan yarım saat sonra, söylenen şeyin genel anlamını veya tümünü hatırlamak zordur. Kısa süreli hafıza, geçici bir depolama ve bilgilerin uzun vadeli belleğe aktarılması için bir filtredir.