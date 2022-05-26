Hafızaya zararlı 10 gıda

Beyin hücrelerinin düzgün çalışması için balık ve deniz ürünlerinden elde edilen omega 3 (EPA ve DHA)alınması gerekir. Bu yağ asitleri, nöronlar için toksik olan yaşa bağlı iltihaplanmayı kontrol etmeye yardımcı olur. Ayrıca hafıza bozukluklarını tetikleyen belirli depresyon türlerinin önlenmesine de yardımcı olurlar. İşlenmiş gıdalardan kaçının Aşırı et tüketimi ve işlenmiş et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını tetikleyerek beyne zarar verdiği bilinmektedir. Ayrıca çok fazla insülin üretimini uyaran ve iltihaplanmaya neden olan şekerli ürünlere ve rafine tahıllara, çok tuzlu paketli gıdalara ve alkollü içeceklere dikkat edilmelidir.