Hafızaya zararlı 10 gıda

10. Kırmızı et Fazla kırmızı et tüketimi hafızaya büyük oranda zarar verir. Yapılan araştırmalar, çok fazla kırmızı et yiyen insanların vejeteryanlara göre daha düşük bilişsel işleve sahip olduğunu göstermiştir. Bu nedenle özellikle kırmızı et alımı haftada en fazla iki kez ile sınırlandırılmalıdır.