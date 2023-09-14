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Gıda
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Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

2023-09-14 12:07:51
Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Hafızayı güçlendirmek ve konsantrasyonu artırmak için hangi besinlerin tüketildiği oldukça önemlidir. Yoğun iş hayatı, olumsuz duygular ve stres, hafızayı negatif etkileyen faktörlerdir. Öncelikle stresi doğru yönetmeyi öğrenmek ve ardından doğru besinler tüketmek, hafızanızı güçlü tutabilir ve beyin sağlığınızı önemli ölçüde koruyabilirsiniz. İşte beyin sağlığını korumaya yardımcı olan besinler.

#1
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Hafızanızı diri tutmak için, beslenme listenize eklemenizi önereceğimiz birtakım yiyecekler var. Bu besinler sayesinde, unutkanlığı önleyebilir ve beyin sağlığınızı önemli ölçüde koruyabilirsiniz. Ancak zihin yorgunluğunun üstesinden gelebilmek için, kafanızı sakinleştirmenin ve stresi yönetebilmenin önemini de unutmamak gerekir.

#2
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLAN BESİNLER Yumurta; güçlü bir protein, A vitamini ve demir kaynağıdır. Selenyum, D vitamini ve B grubu vitaminlerini barındırır, kolin ve folik asit bakımından zengindir hatta yumurtanın sarısı, en yüksek kolin oranına sahip besinlerden birisidir. Kolin, öğrenme becerisini ve hafızanın geliştirilmesini sağlar.

#3
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

İçerisindeki omega-3 ile kolin sayesinde hafızayı destekleyip korur ve belleğin güçlenmesini sağlar. Yumurtanın sarısındaki kolin; inflamasyonu azaltır, hafıza ve beyin hücrelerinin arasındaki iletişimi sağlamaya yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını ve gelişimini destekler, ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olur.

#4
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Düzenli olarak yumurta tüketmek; daha iyi odaklanmayı sağlayarak dikkat eksikliği problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Hafızayı güçlendiren etkileri bulunur, büyüme ve gelişmeye katkı sağlar. Bağışıklık sistemine ve göz sağlığına iyi gelir.

#5
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Yumurta; Alzheimer hastalığı ve bunama ile bağlantılı homosistein isimli aminoasitlerin seviyesini düşürür. Böylece ilerleyen yaşla birlikte gelişen zihinsel gerilemeyi yavaşlatabilir.

#6
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Folat ve folik asit B9 vitaminin farklı formlarındandır. Yumurta, folat açısından zengin bir besindir. Demans olan kişilerde folat eksikliği oldukça yaygın görülür. Yapılan çalışmalar, folik asitin ilerleyen yaşla birlikte oluşan zihinsel gerilemeyi azaltabileceğini göstermiştir.

#7
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Yumurtanın içerisindeki B12 vitamini; beyindeki kimyasalların sentezlenmesinde etkilidir, beyindeki şeker seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Yumurta, beyin hücrelerinin gelişiminde etkilidir bu şekilde öğrenme ve hafıza gibi fonksiyonların güçlenmesini sağlar. Yumurtanın içeriğindeki kolin bir B vitamini çeşididir. Beyinde yeni hücre üretiminde rol oynar. İçindeki aminoasitler sayesinde hücre fonksiyonlarıyla bağlantı kurup nörolojik ve zihinsel bozuklukları gidermek amacıyla nörotransmitter isimli kimyasalların dengesini korumaya yardımcı olur.

#8
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Günde sadece birkaç ceviz yemek, bilişsel sağlığın iyileşmesine yardımcı olabilir. E vitamini sayesinde beyin hücrelerinin korunmasına ve Alzheimer'ın engellenmesini sağlayabilir. Ceviz tüketmek, algı ile öğrenme becerilerini geliştirir beynin bilgi işleme hızını arttırır ve unutkanlık problemini ortadan kaldırır. Meyve, sebze ve tam tahıllı besinler gibi besinler beynin hafıza fonksiyonlarının artmasını sağlar. Düzenli bir biçimde bu besinleri tüketmek; dikkat eksikliğini azaltır ve konsantre süresinin artmasını sağlar. Güçlü bir hafıza için tüketilmesi gereken diğer besinler;

#9
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

MEYVELER Üzümün içerisinde yer alan resveratrol isimli bileşik hafızayı güçlendirir. Concord üzümü, beyin fonksiyonlarını geliştiren polifenolleri bulundurur. Karpuz, beyin sağlığı için faydalı bir meyvedir. Karpuzdaki likopen isimli madde güçlü bir antioksidandır ve konsantrasyonu arttırır.

#10
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Yaban mersini; C vitamini, K vitamini ve lif içerir. Yüksek oranda antioksidana sahiptir. Yüksek gallik asit seviyesi sayesinde beyni, bilişsel gerilemeden ve stresten korur. Avokado, tekli doymamış yağ bakımından zengin bir besindir. Dengeli bir biçimde avokado tüketmek, kolesterol seviyesini iyileştirir. Hafıza ve konsantrasyon ile ilgili beynin fonksiyonlarını geliştirir.

#11
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

SEBZELER Yeşil yapraklı sebzeler, yaşlanmayla birlikte gelişen hafıza kaybını azaltır. Folat isimli madde sayesinde beyindeki kan dolaşımını iyileştirip hafızayı geliştirir. Brokoli, içerisindeki K vitamini ve kolin seviyesi sayesinde beyin için en sağlıklı besinlerdendir.

#12
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

YAĞLI BALIKLAR Zengin omega-3 kaynakları olan balıklar, en iyi hafıza güçlendiren besinler arasında yer alır. Alabalık, uskumru, sardalya, ve somon gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Araştırmalar haftada bir kez yağlı balık tüketmenin, hafızaya iyi geldiğini göstermiştir.

#13
Foto - Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

BİTKİLER VE TOHUMLAR Biberiye; beyne giden kan akışını ve konsantrasyonu arttırır, hafızayı geliştirir. İçerisindeki karnosik asit; beyni nöronlardaki yapı ve fonksiyon kaybı anlamına gelen nörodejenerasyondan korur. Bu korumayı, Alzheimer ve felç gibi kimyasal serbest radikallere karşı koruyarak yerine getirir. Susam tohumlarının içeriğindeki çinko, magnezyum ve B6 vitamini hafıza fonksiyonlarına iyi gelir. UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin bu besinleri tüketmesi tavsiye edilmez. Uzun süreli ve geçmeyen hafıza problemi ile dikkat eksikliği yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana danışmaları tavsiye edilir.

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