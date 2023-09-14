Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Günde sadece birkaç ceviz yemek, bilişsel sağlığın iyileşmesine yardımcı olabilir. E vitamini sayesinde beyin hücrelerinin korunmasına ve Alzheimer'ın engellenmesini sağlayabilir. Ceviz tüketmek, algı ile öğrenme becerilerini geliştirir beynin bilgi işleme hızını arttırır ve unutkanlık problemini ortadan kaldırır. Meyve, sebze ve tam tahıllı besinler gibi besinler beynin hafıza fonksiyonlarının artmasını sağlar. Düzenli bir biçimde bu besinleri tüketmek; dikkat eksikliğini azaltır ve konsantre süresinin artmasını sağlar. Güçlü bir hafıza için tüketilmesi gereken diğer besinler;