Güzeldere menderesleri kartpostala döndü! Burası İsviçre değil Bitlis
Bitlis’te Tatvan ile Hizan’ı birbirine bağlayan yol üzerindeki Güzeldere menderesleri kar yağışıyla birlikte masalsı bir görünüme kavuştu.
Bitlis’in Tatvan ile Hizan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda ortaya çıkan görüntüler, kışın doğaya kattığı büyüyü bir kez daha gözler önüne serdi.
Beyaza bürünen dağlar arasında kıvrıla kıvrıla uzanan menderesler, doğaseverlerin ve sürücülerin ilgisini çekti. Karla kaplanan vadide ortaya çıkan eşsiz görüntüler, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Önemli kış turizm destinasyonlarından olan Bitlis ve ilçeleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Özellikle Tatvan-Hizan yolu üzerinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturan Güzeldere Vadisindeki menderesler, şimdilerde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
