Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Orta sahaya dünya yıldızı geliyor
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Orta sahaya dünya yıldızı geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe bir orta saha transferi daha yapmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler, bu bağlamda N'Golo Kante için resmi girişimlerde bulundu.

Foto - Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Orta sahaya dünya yıldızı geliyor

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinin ardından orta sahaya bir oyuncu daha almayı planlıyor. Sarı laciverliler, 34 yaşındaki N'Golo Kante için girişimlere başladı.

Foto - Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Orta sahaya dünya yıldızı geliyor

İKİ KAYNAK HABERİ VERDİ Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı. Yarın Kante'nin menajeri ile görüşme yapılacak. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté'yi transfer etmek istediği doğruladı.

Foto - Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Orta sahaya dünya yıldızı geliyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kante bu sezon, 21 maçta görev yaptı ve takımının en önemli oyuncularından biri.

Foto - Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Orta sahaya dünya yıldızı geliyor

