Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Orta sahaya dünya yıldızı geliyor
Süper Lig devi Fenerbahçe bir orta saha transferi daha yapmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler, bu bağlamda N'Golo Kante için resmi girişimlerde bulundu.
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinin ardından orta sahaya bir oyuncu daha almayı planlıyor. Sarı laciverliler, 34 yaşındaki N'Golo Kante için girişimlere başladı.
İKİ KAYNAK HABERİ VERDİ Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, N'Golo Kante'ye resmi teklif yaptı. Yarın Kante'nin menajeri ile görüşme yapılacak. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Fenerbahçe'nin N'Golo Kanté'yi transfer etmek istediği doğruladı.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fransız orta saha, takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kante bu sezon, 21 maçta görev yaptı ve takımının en önemli oyuncularından biri.
