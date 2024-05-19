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Yaşam
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Güvercinlerin bu hali gülümsetti

2024-05-19 14:44:07
Güvercinlerin bu hali gülümsetti

Havaların ısınmasıyla birlikte gülümseten kareler kaydedilmeye başladı. Eskişehir’de güvercinlerin serinleme halleri yürekleri ısıttı.

#1
Foto - Güvercinlerin bu hali gülümsetti

Eskişehir'de bir parkta bulunan güvercinlerin, sıcak havalardan bunaldığı ve havuza girerek serinlediği görüldü.

#2
Foto - Güvercinlerin bu hali gülümsetti

Odunpazarı ilçesinde bulunan Yediler Parkı'nda sıcaktan bunalan güvercinler havuza girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

#3
Foto - Güvercinlerin bu hali gülümsetti

Günün erken saatlerinde havuz kenarına konan kuşların oluşturduğu yoğunluk göze çarptı. Adeta keyif yapan sevimli kuşların halleri vatandaşlarca cep telefonu ile fotoğraflandı. Sempatik görüntü oluşturan güvercinler, mevsim geçişinde serinlemeyi ihmal etmedi.

#4
Foto - Güvercinlerin bu hali gülümsetti

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