2024-05-19 14:44:07 Güvercinlerin bu hali gülümsetti
Havaların ısınmasıyla birlikte gülümseten kareler kaydedilmeye başladı. Eskişehir’de güvercinlerin serinleme halleri yürekleri ısıttı.
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Havaların ısınmasıyla birlikte gülümseten kareler kaydedilmeye başladı. Eskişehir’de güvercinlerin serinleme halleri yürekleri ısıttı.
Eskişehir'de bir parkta bulunan güvercinlerin, sıcak havalardan bunaldığı ve havuza girerek serinlediği görüldü.
Odunpazarı ilçesinde bulunan Yediler Parkı'nda sıcaktan bunalan güvercinler havuza girerek serinlemeye çalıştığı görüldü.
Günün erken saatlerinde havuz kenarına konan kuşların oluşturduğu yoğunluk göze çarptı. Adeta keyif yapan sevimli kuşların halleri vatandaşlarca cep telefonu ile fotoğraflandı. Sempatik görüntü oluşturan güvercinler, mevsim geçişinde serinlemeyi ihmal etmedi.
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