2023-11-26 14:51:06 Güvercinleri orada gören şaşırdı
Eskişehir'de bulunan bir marketin pirinç kovaları güvercinlerin uğrak noktası oldu.
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Eskişehir'de bulunan bir marketin pirinç kovaları güvercinlerin uğrak noktası oldu.
Eskişehir’de bir marketin bakliyat bölümündeki pirinç kovaları, güvercinlerin hedefi olurken vatandaşlar, hijyen şartlarını sorguladılar.
Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir marketin bakliyat bölümündeki pirinç kovaları, aç kaldığı tahmin edilen güvercinlerin hedefi oldu. Yiyecek bulamadığı tahmin edilen kuşların iştahla pirinçleri yediği görüldü.
Marketin önünden geçen vatandaşlardan bazıları gülüp geçerken, bazıları ise hijyensizlikten ve sağlıksız olmasından dolayı işletmeye tepki gösterdi. Epeyce pirinç yiyen güvercinler, aradan birkaç dakika geçtikten sonra market görevlisi tarafından uzaklaştırıldı.
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