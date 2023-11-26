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Güvercinleri orada gören şaşırdı

2023-11-26 14:51:06
Güvercinleri orada gören şaşırdı

Eskişehir'de bulunan bir marketin pirinç kovaları güvercinlerin uğrak noktası oldu.

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Foto - Güvercinleri orada gören şaşırdı

Eskişehir’de bir marketin bakliyat bölümündeki pirinç kovaları, güvercinlerin hedefi olurken vatandaşlar, hijyen şartlarını sorguladılar.

#2
Foto - Güvercinleri orada gören şaşırdı

Odunpazarı ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir marketin bakliyat bölümündeki pirinç kovaları, aç kaldığı tahmin edilen güvercinlerin hedefi oldu. Yiyecek bulamadığı tahmin edilen kuşların iştahla pirinçleri yediği görüldü.

#3
Foto - Güvercinleri orada gören şaşırdı

Marketin önünden geçen vatandaşlardan bazıları gülüp geçerken, bazıları ise hijyensizlikten ve sağlıksız olmasından dolayı işletmeye tepki gösterdi. Epeyce pirinç yiyen güvercinler, aradan birkaç dakika geçtikten sonra market görevlisi tarafından uzaklaştırıldı.

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